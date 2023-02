Sono stati ufficialmente predisposti i bandi riguardanti i locali sul lungomare di San Girolamo. Il Comune ha infatti approvato tre determine dirigenziali alle quali seguiranno poi le gare vere e proprie. Obiettivo, affidare in concessione i cinque locali del lungomare per i quali il sindaco Antonio Decaro, in passato, aveva dichiarato la mancata partecipazione al bando in seguito a “pressioni” che avevano spinto gli interessati a non fare richiesta.

Entrando più nel dettaglio, in totale, sono sei gli spazi liberi. Di questi, uno dei locali è d destinare ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, uno ad attività sociali e aggregative, un altro ad attività sportive. Poi, c’è un quarto locale da destinare ad attività sportive, in accordo con il CUS Bari, il quinto sempre per attività sportive e infine il sesto sempre dedicato ad attività di somministrazione di bevande e alimenti. Sulla base di queste indicazioni precedentemente fissate negli scorsi giorni sono state pubblicate le determine dirigenziali che rappresentano, di fatto, un primo passo verso la possibilità che il tratto del lungomare possa cambiare volto.

Per quanto riguarda le determine, una riguarda nello specifico l’affidamento della concessione per due locali, in particolare uno situato sul lato sinistro della piastra, uno sul lato destro, per attività di somministrazione di bevande con eventuale esercizio di vendita al dettaglio. Quello situato a sinistra, si sviluppa su due piani per oltre 400 metri quadri più altri 73 di balconi e terrazzo, mentre l’altro si sviluppa su una superficie di 243 metri quadri distribuiti su due livelli con un aggiunta di 108 metri quadri di terrazzo e balcone che dovranno essere adibiti ad attività commerciale di vendita di prodotti o servizi inerenti il settore sportivo e turistico. La cifra per il canone, uguale per entrambi i locali, sarà di 3.77,50 euro l’anno, con una concessione che avrà una durata massima di 20 anni.

Per quanto riguarda la determina inerente la concessione del locale a piano terra di circa 364 metri quadri da adibire ad attività sociali e aggregative, quest’ultima dovrà essere rilasciata per una durata di 10 anni, per via della ridotta entità economica del piano di investimenti richiesto per la partecipazione alla procedura di gara. In questo caso, il canone annuo sarà di 3.377,50 euro, invece, per quanto riguarda la procedura di affidamento, non dovrà prevedere l’elemento del rialzo economico sul canone base, così come determinato dalla normativa attualmente in vigore e come richiesto dalle associazioni durante l’incontro di quartiere attraverso il quale è stato possibile definire alcune questioni.

Infine, per quanto riguarda la determina degli altri due locali situati a piano terra, di cui uno di 409 metri quadri e l’altro di 468, saranno dati in concessione per l’esercizio di attività sportive nautiche. In questo caso la concessione avrà una durata di dieci anni, con un canone annuo che ammonterà sempre a 3.377,50 euro per dieci anni. Si tratta, di fatto, di un balzo in avanti rispetto alle speranze affievolitesi dopo che i bandi passati erano andati a vuoto, con la speranza che, in tempi brevi, la zona possa riempirsi di attività utili non solo a riqualificare il territorio, ma anche a dare “vita” al tratto in questione permettendo maggiore socializzazione per i residenti e non solo.

Foto repertorio

