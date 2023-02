Due manifestazioni per commemorare l’anniversario dell’invasione della Russia nei confronti della nazione libera Ucraina. Si terranno venerdì 24 febbraio alle ore 17.00 in via Sparano adiacenze Chiesa di San Ferdinando e domenica 26 febbraio alle ore 11.00 in piazza del Ferrarese. La comunità ucraina, che parteciperà alle due manifestazioni, vuole ringraziare le istituzioni locali per la solidarietà espressa durante questo anno e ricordare anche le vittime del terribile terremoto in Siria e Turchia.

Gli eventi sono organizzati dall’Associazione promozione sociale ente del terzo settore.

