Arrivano nelle sale cinematografiche due film girati in Puglia

“Casi El Paraíso” di Edgar San Juan, con protagonisti Andrea Arcangeli, Esmeralda Pimentel, Karol Sevilla, Miguel Rodarte e Maurizio Lombardi, racconta di un truffatore italiano che si finge principe e va a Città del Messico per sfruttare il fascino dell’élite locale per la nobiltà europea. Prodotto da Film Tank in co-produzione con Interlinea Film di Maurizio Antonini (distributore in Italia), il film è sostenuto del Mic, dall’Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia, dal fondo messicano Eficine, oltre ad essere una delle prime co-produzioni con l’Italia sostenute da Ibermedia. Girato in Puglia a giugno 2023 tra Ruvo, Bari, Giovinazzo e Bitetto, per la realizzazione del film sono state impiegate 61 unità lavorative pugliesi.

“L’ultima settimana di settembre”, opera prima del regista pugliese Gianni De Blasi (nato 45anni fa a Scorrano, In provincia di Lecce), con Diego Abatantuono e il giovane Biagio Venditti, esce nelle sale distribuito da Medusa Film, dopo l’ottima accoglienza ottenuta all’anteprima di luglio scorso al Giffoni Film Festival.

Il film, scritto da Pippo Mezzapesa, Antonella W. Gaeta e lo stesso regista Gianni De Blasi, è tratto dal libro “L’ultima settimana di settembre” di Lorenzo Licalzi (Rizzoli) e racconta di Pietro Rinaldi, un anziano scrittore in declino. Rimasto vedovo e ormai stanco della vita, progetta di suicidarsi nel giorno del suo compleanno. Ma un’inattesa tragedia sconvolge i suoi propositi. La morte improvvisa di sua figlia e del genero a causa di un incidente automobilistico, lo porta a doversi occupare del nipote adolescente Mattia. Colpi di scena e avvenimenti inaspettati cambieranno per sempre i loro destini.

Girato in Puglia tra Lecce, Nardò E Gallipoli, il film è prodotto da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited, in associazione con Passo Uno Cinema e Medusa Film e in collaborazione con Prime Video. Il lungometraggio è stato realizzato con il contributo di Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia. Per la sua realizzazione, sono stati impiegati più di 30 unità lavorative pugliesi.