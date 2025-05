Emiliano alla Meloni: “Bene la gestione della politica internazionale”

“Prego il ministro Lollobrigida di portare i miei saluti e le mie congratulazioni al presidente del Consiglio Meloni per come sta gestendo il difficile momento politico-internazionale”. Sono le parole rivolte alla premier dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano a Gioia del Colle (Bari) in apertura del suo intervento all’inaugurazione del nuovo caseificio Perla del gruppo Granarolo. Tra i rappresentanti istituzionali presenti anche il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto. “Lo ringrazio per tante cose – ha aggiunto Emiliano rivolgendosi a Fitto – non le enumero ma lui le conosce. Speriamo di riuscire a sostenere la sua attività e nella speranza di veder sostenere la nostra”. Nel 2020 Emiliano e Fitto, su fronti opposti, si erano confrontati nelle elezioni regionali pugliesi: Fitto sfidò l’uscente Emiliano che vinse e venne confermato alla guida della Regione per il quinquennio che sta per concludersi.