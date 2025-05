Roma, Internazionali tennis: prezzi folli, fino a 1.500 euro a partita

Se l’Antitrust bacchetta la Federazione Italiana Tennis imponendo maggiore trasparenza nell’indicazione dei prezzi al pubblico, il Codacons denuncia i listini eccessivi dei biglietti per gli Internazionali di Tennis 2025, con alcuni ticket di accesso a torneo che hanno raggiunto oramai il livello dello stipendio medio di un operaio.

I costi per assistere agli incontri di tennis nell’ambito degli Internazionali Bnl d’Italia sono sempre più proibitivi – spiega l’associazione – Per l’incontro di domenica 18 maggio al campo centrale i prezzi vanno da un minimo di 338 euro per i “distinti” a un massimo di 1.524 euro per la “suite”, passando per i 1.132 euro della tribuna “sponsor”, 1.062 euro quella “top”, mentre se si vuole acquistare un abbonamento “Suite” il listino ufficiale arriva addirittura a 45.010 euro.

Prezzi in sensibile aumento rispetto a quelli praticati lo scorso anno, quando per assistere alla finale del torneo la spesa variava da un minimo di 298 euro a un massimo di 1.344 euro – denuncia il Codacons – Un incremento dei listini del +13% su cui pesa l’effetto Sinner, e la maggiore affluenza di pubblico garantita quest’anno dal campione italiano.