Iniziativa di Autostrade, servizi gratuiti nelle aree di sosta

Per le festività natalizie, Autostrade per l’Italia lancia un’iniziativa speciale per garantire maggiore sicurezza ai viaggiatori. Fino al 19 gennaio 2025, in collaborazione con i suoi partner commerciali, l’azienda offre servizi gratuiti nelle Aree di Servizio, pensati per prevenire la stanchezza alla guida e promuovere la manutenzione dei veicoli. Piccoli gesti che vogliono servire a ricordare l’importanza di proteggere il bene più prezioso: la vita. L’iniziativa include anche un check gratuito dello stato delle gomme e dei livelli dei liquidi del motore, disponibile dalle 6:00 alle 22:00 nello stesso periodo. Questo servizio garantisce che i veicoli siano in condizioni ottimali per affrontare viaggi lunghi e impegnativi, prevenendo guasti e riducendo il rischio di incidenti stradali. L’impegno di Autostrade per l’Italia si inserisce in un programma più ampio di campagne sulla sicurezza stradale, con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili e consapevoli.