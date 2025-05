Laboratorio di co-progettazione a Bari, come partecipare

La ripartizione Programmazione, Innovazione e Comunicazione – ufficio Politiche attive del lavoro e Innovazione urbana rende noto che sul sito BariCittàAperta.xyz è attiva la call per partecipare a “Bari Città Aperta”, il laboratorio di ricerca, co-progettazione e prototipazione che si svolgerà dall’8 al 17 luglio 2025 a Bari.

Gli obiettivi di Bari Città Aperta sono:

coinvolgere aziende del territorio in un processo responsabile di innovazione aperta;

connettere i know-how delle imprese con il tessuto produttivo locale, generando sinergie virtuose;

co-progettare e prototipare soluzioni per migliorare la qualità della vita urbana, nei campi della cultura, dell’ambiente e dell’economia;

attivare un laboratorio orizzontale dove i partecipanti, la pubblica amministrazione e le imprese collaborano su sfide reali di interesse collettivo.

Bari Città Aperta coinvolgerà 100 partecipanti, 15 docenti e 7 aziende partner in un percorso intensivo di ricerca, co-progettazione e prototipazione per affrontare 3 sfide urbane:

accessibilità delle informazioni culturali

gestione sostenibile del verde urbano

strumenti digitali per il sostegno al commercio di prossimità.

La call rivolta a studenti, neo-laureati e ricercatori in discipline tecnico-scientifiche, discipline umanistiche, economiche e sociali, comunicatori, designer e progettisti, maker e coder provenienti da tutta Italia resterà aperta fino al 16 giugno 2025.

I partecipanti selezionati lavoreranno in team multidisciplinari, guidati da docenti e tutor, per sviluppare soluzioni concrete, attraverso un approccio basato su sperimentazione, collaborazione orizzontale e tecnologie open source. Tutti gli output saranno rilasciati con licenza open source, per favorire la circolazione delle idee e l’adozione delle soluzioni proposte.

Bari Città Aperta si svolgerà in diversi spazi della città di Bari (Porta Futuro – ex Manifattura Tabacchi, Spazio13, Officina degli Esordi, Parco Maugeri) e, nel corso delle attività, si alterneranno momenti di confronto collettivo, attività di ricerca e co-progettazione, sessioni di prototipazione e talk pubbliche.

Bari Città Aperta è un’iniziativa del Comune di Bari e della Città Metropolitana di Bari, promossa nell’ambito del progetto InvestinBari coordinato da Ente Nazionale per il Microcredito, con l’organizzazione didattica curata da La Scuola Open Source.

InvestInBari è la piattaforma per investitori, aziende e talenti interessati a localizzarsi a Bari. Il suo sportello fornisce informazioni, snellisce i processi e facilita le operazioni con le istituzioni e le agenzie locali.

Bari Città Aperta nasce dalla collaborazione attivata tra amministrazione comunale e alcune delle principali aziende ICT insediate nel territorio metropolitano, in particolare:

Btinkeeng: azienda che offre soluzioni di intelligenza artificiale e machine learning, focalizzandosi sull’automazione intelligente e la progettazione di sistemi basati su dati per l’ottimizzazione dei processi aziendali;

Deloitte: multinazionale di consulenza e revisione contabile, offre soluzioni in ambito strategico, tecnologico, fiscale e legale, supportando aziende globali nella trasformazione digitale e nella gestione dei rischi;

Epipoli: azienda che opera nel settore dei pagamenti elettronici e delle soluzioni prepagate, offrendo servizi come carte prepagate personalizzate, programmi di loyalty e soluzioni innovative per la gestione dei benefit aziendali;

Ernst & Young: multinazionale leader nei servizi di consulenza, revisione contabile e fiscale, supporta le imprese nella crescita, innovazione, digitalizzazione e nella gestione dei rischi finanziari;

Exprivia: azienda italiana che offre soluzioni tecnologiche avanzate in settori come IT, telecomunicazioni e sistemi industriali, con un focus sulla digitalizzazione e l’innovazione per le imprese;

NTT Data: parte del gruppo giapponese NTT, è un fornitore globale di servizi IT, consulenza e soluzioni tecnologiche, specializzato in trasformazione digitale e supporto alle aziende in diversi settori;

QuestIT: società tecnologica che sviluppa soluzioni innovative di intelligenza artificiale e big data, specializzandosi nell’analisi avanzata dei dati e nell’automazione dei processi decisionali.

Tutte le informazioni su Bari Città Aperta e il form per partecipare alla call sono disponibili sul sito BariCittàAperta.xyz.

“Bari sta vivendo una trasformazione del suo ecosistema produttivo e tecnologico, grazie a un contesto favorevole, a una comunità accogliente e a giovani professionisti qualificati – commenta il sindaco Vito Leccese -. La città risulta sempre più attrattiva per aziende italiane e internazionali, il cui insediamento produce crescita economica, innovazione e nuove opportunità. Il Comune di Bari, attraverso l’iniziativa Bari Città Aperta, promuove una collaborazione attiva tra imprese, istituzioni, e cittadini per affrontare insieme le sfide urbane e migliorare la qualità della vita. Vogliamo collegare le migliori energie locali con le risorse e le tecnologie delle imprese internazionali che hanno scelto Bari per innescare un processo concreto di trasformazione della città”.

“Questa iniziativa rappresenta un tassello fondamentale della nostra strategia di sviluppo urbano e tecnologico – sottolinea la vicesindaca e assessora alla Transizione digitale Giovanna Iacovone -: Bari sta dimostrando che è possibile costruire un ecosistema dell’innovazione aperto, inclusivo e radicato nei bisogni reali della città, dove le sfide urbane diventano opportunità di apprendimento e di impatto sociale”.

“Con Bari Città Aperta intendiamo valorizzare le energie imprenditoriali e tecnologiche che operano nell’area metropolitana, creando occasioni concrete per sperimentare soluzioni digitali capaci di migliorare la vita urbana – aggiunge la consigliera delegata alla Città digitale della Città metropolitana Angela Perna -. L’innovazione che vogliamo promuovere non è calata dall’alto, ma nasce dalla collaborazione tra aziende e istituzioni, rispondendo ai bisogni reali delle comunità locali”.