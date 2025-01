Alberobello sarà la prima tappa italiana del Giro d’Italia 2025

È ufficialmente cominciato il conto alla rovescia: mancano appena 100 giorni alla partenza… La prima tappa italiana del Giro d’Italia 2025, denominata Pietramadre, prenderà invece il via il 13 maggio. La tappa partirà in volata da Alberobello per poi proseguire alla volta di Noci, Castellana Grotte e Polignano a Mare. In attesa che l’evento più seguito dell’anno, dagli appassionati della pedivella passando per sportivi e curiosi, abbia finalmente inizio, il 29 gennaio il Comune di Alberobello ha ospitato l’iniziativa culturale e sportiva “100 giorni dall’inizio”. L’evento ha visto la partecipazione speciale dei grandi campioni del ciclismo Gianni Bugno e Vincenzo Nibali, oltre ai Sindaci dei 4 Comuni, attualmente in lizza per la candidatura a Capitale italiana della Cultura, con Alberobello come capofila.

“La decisione di ospitare il ‘Giro d’Italia 2025’ – afferma il Sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo – è perfettamente coerente con la volontà di riportare lo sport al centro della programmazione amministrativa e di rinforzare quei valori che sono propri del nostro territorio, tra cui l’ospitalità e l’accoglienza. Questa iniziativa coincide inoltre con l’avvio, assieme ai Comuni di Noci, Castellana Grotte e Polignano a Mare, della prima fase del progetto territoriale ‘Pietramadre’, che culminerà nella realizzazione del dossier per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027.” L’iniziativa si è svolta in diverse fasi, che hanno anche visto la partecipazione di ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni. Un’occasione per coinvolgere i ‘piccoli ciclisti in erba’ e promuovere lo sport e i valori positivi che il ciclismo rappresenta a 360°.

Alle 18, nella suggestiva sede del cinema Teatro dei Trulli, si è tenuto un incontro istituzionale con la partecipazione dei Sindaci di Alberobello e delle altre tre città coinvolte nel progetto Pietramadre. La serata è culminata con l’intervento di due icone del ciclismo italiano: Gianni Bugno e Vincenzo Nibali. Gli ex campioni hanno condiviso le tappe più emozionanti del loro percorso agonistico, raccontando le esperienze che hanno segnato la loro carriera ciclistica e l’importanza del ‘Giro d’Italia’ nella storia e nella cultura sportiva del nostro Paese. “Stiamo per ospitare quello che definirei l’evento sportivo territoriale per eccellenza – spiega l’Assessore allo Sport, Saverio Sgobba – e, in attesa che la carovana rosa raggiunga la nostra città, cercheremo di dar vita a una festa di comunità. Siamo attivi nel coinvolgimento delle Istituzioni, delle Consulte, delle Associazioni, sportive e non, e in ultimo, ma non per questo meno importante, dei grandi e piccoli atleti che potranno vivere in prima persona un’esperienza sportiva che entrerà a far parte del vissuto e della memoria creativa di ciascuno di loro”.

La giornata si è conclusa alle 21, quando, al calar della sera, la magia della straordinaria città di Alberobello, direttamente dalla terrazza del Belvedere, ha permesso di ammirare il Rione Monti illuminato di rosa, il colore simbolo della gara ciclistica più seguita dagli italiani, creando un’atmosfera unica e suggestiva per scandire il countdown prima dell’inizio dell’edizione 2025 del Giro d’Italia. Il Giro d’Italia 2025, con la sua portata nazionale e internazionale, segna l’inizio di un percorso che è stato tracciato nel nostro dossier – conclude l’Assessora alla Cultura e alle Manifestazioni, Valeria Sabatelli. L’evento principale dello sport italiano che, grazie alla sua natura itinerante, crea forti connessioni tra le quattro città candidate a Capitale italiana della Cultura 2027. Unisce territori, culture e tradizioni, facendo leva sulle connessioni materiali e immateriali che ci legano attraverso Pietramadre, il concept scelto per la Candidatura. Questo è solo l’inizio di un ‘viaggio’ straordinario di coesione e sviluppo che continuerà a crescere nei prossimi anni.