Bari, troppi furti al De Lilla: protestano le studentesse

Al quarto furto nel giro di poche settimane le studentesse del professionale De Lilla hanno deciso di incrociare le braccia e di protestare contro le istituzioni per la mancanza di sicurezza nella loro scuola. Nella notte qualcuno si è introdotto nell’istituto superiore rubando dei computer. “Siamo stanche di questa situazione – denunciano durante un sit in sotto il Comune – siamo al fianco della dirigente che da tempo reclama più sicurezza, ci vogliono le telecamere ma non ci ascoltano. Non è possibile andare a scuola in queste condizioni. Su quei pc ci sono anche i nostri dati personali. Noi chiediamo di studiare in un luogo sicuro”.