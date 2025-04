Bari, il Redentore risponde a ‘Fuori dal coro’

Riceviamo e pubblichiamo la replica di don Pasquale Martino, direttore del Redentore in merito al servizio andato in onda all’interno della trasmissione “Fuori dal coro”, dal titolo “Spudorati con la tonaca: i preti che vendono sacramenti”:

“Don Luca De Muro ribadisce di essersi iscritto sulla piattaforma prayforme.com per un errore di valutazione e precisa di aver offerto il servizio online di colloqui spirituali, nella consapevolezza che non avessero alcun valore sacramentale e nella erronea convinzione che non avessero alcun valore economico.

Don Luca è consapevole che le conseguenze di tale scelta possano aver urtato la sensibilità di alcuni fedeli e chiede scusa per quanto accaduto. I Superiori dell’Ispettoria Salesiana Meridionale e della Comunità Salesiana di Bari, deprecando fortemente ogni commistione tra servizio pastorale e vantaggio economico, esprimono rammarico per l’accaduto, vicinanza a quanti possono essere stati turbati da quanto emerso dal servizio televisivo, ma allo stesso tempo confermano anche che il dialogo con don Luca è sempre stato franco e aperto rispetto a questa vicenda; rinnovano la fiducia nella sua azione pastorale e si impegnano ad incrementare un’adeguata formazione per tutti i propri confratelli”.