Bari, aperture straordinarie dei mercati cittadini per le festività

Il settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive rende noto che, in occasione delle prossime festività, sono state disposte nel consueto orario ordinario diurno di svolgimento, le seguenti aperture mercatali: venerdì 25 aprile: mercato settimanale del venerdì di via De Ribera; giovedì 1 maggio: mercato settimanale del giovedì di via Salvemini; lunedì 2 giugno: mercato settimanale del lunedì di via Portoghese.