Bari, progetto a contrasto della violenza sulle donne: l’iniziativa

Su proposta dell’assessora alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili, la giunta comunale ha approvato la costituzione dell’Ats – Associazione temporanea di scopo finalizzata alla realizzazione di “Cosmopolita”, il progetto a contrasto della violenza sulle donne – capofila Comune di Francavilla Fontana (BR) – beneficiario di 200mila euro nell’ambito dell’avviso pubblicato dal dipartimento per le Pari opportunità della presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’amministrazione comunale, infatti, avendo accolto l’invito del Comune brindisino che si è avvalso della collaborazione dell’associazione Toponomastica Femminile per l’elaborazione e lo svolgimento del progetto, ha aderito in qualità di partner al progetto “Cosmopolita” relativo alla Linea di intervento A del bando (“Progetti per la programmazione e realizzazione di azioni di sensibilizzazione e comunicazione, nonché di interventi educativi, tesi alla prevenzione del fenomeno della volenza di genere attraverso il contrasto degli stereotipi di genere, la promozione di una cultura del rispetto tra uomo e donna, la stigmatizzazione della violenza di genere con particolare riferimento ai modelli sociali”).

Le finalità del progetto, da sviluppare nell’arco di 24 mesi in collaborazione anche con i Comuni di Bisceglie, Brindisi, Candela, Grottaglie e Lecce e con il sostegno della Regione Puglia, dell’Università di Bari, dell’Università del Salento e del Conservatorio di Bari, sono:

· la prevenzione della violenza di genere attraverso la destrutturazione di stereotipi e pregiudizi nelle giovani generazioni, con azioni formative per docenti e interventi educativi rivolti agli studenti;

· la sensibilizzazione dei media all’utilizzo di linguaggi inclusivi e non aggressivi per attenuare e risolvere conflitti nei rapporti interpersonali e sociali;

· la creazione di modelli di relazione maschile/femminile paritari e democratici, finalizzati alla promozione della cultura del rispetto reciproco attraverso esperienze di cittadinanza attiva e inclusiva di giovani.

“Diamo il via a questa collaborazione istituzionale, assieme ad altri Comuni e università pugliesi, con l’obiettivo di creare una rete in grado di costruire processi di prevenzione e a contrasto della violenza sulle donne – commenta l’assessora alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili -. Con la delibera odierna, quindi, approviamo l’Associazione temporanea di scopo, la cui sigla per la costituzione formale si terrà nei prossimi giorni. Subito dopo potremo incontrare gli altri partner di progetto per avviare questo percorso che auspichiamo possa contribuire ad arginare un fenomeno tanto odioso quanto diffuso. Questo progetto sicuramente ci consentirà di confrontarci con altre realtà territoriali e istituzionali e, quindi, di scambiarci buone prassi utili a creare un modello virtuoso da diffondere anche in altre città”.