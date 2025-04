Caso bando Aeroporti Puglia, Fiorella indagata per falso

Carmela Fiorella, moglie del consigliere regionale pugliese del Partito Democratico Filippo Caracciolo, è indagata per falso dalla Procura di Bari. Al centro dell’inchiesta, l’utilizzo di titoli accademici ritenuti non veritieri per partecipare e vincere un bando di selezione come manager delle risorse umane presso Aeroporti di Puglia. Secondo quanto emerso, Fiorella avrebbe dichiarato di essere in possesso di una laurea in Economia e marketing, titolo richiesto per l’accesso al concorso, mentre in realtà avrebbe conseguito una laurea in Scienze dell’amministrazione presso l’Università di Bari.

A segnalare le irregolarità alla magistratura sono stati sia Aeroporti di Puglia sia l’Università di Bari. Le denunce hanno fatto scattare le indagini da parte della Procura. Fiorella si è dimessa dall’incarico e, in una nota diffusa venerdì scorso, ha chiesto scusa, assumendosi “pubblicamente tutte le responsabilità di quanto è accaduto”. Ha inoltre dichiarato di essere pronta a rispondere del proprio comportamento davanti alle autorità competenti, sottolineando che il marito sarebbe stato “totalmente ignaro” della vicenda.