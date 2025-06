Bari, al via i lavori per il nuovo parcheggio a Sant’Anna

L’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, rende noto che è stata recintata e allestita questa mattina l’area di cantiere per i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio nel quartiere Sant’Anna. L’intervento permetterà di riqualificare un’area di proprietà comunale, tra via Fratelli Prayer e via Conenna, estesa 2.315 metri quadri e attualmente incolta, per trasformarla in un parcheggio adiacente agli edifici di edilizia residenziale pubblica. I lavori, finanziati con circa 345mila euro, termineranno entro dicembre 2025.

“Questa mattina è stata recintata l’area di cantiere, domani arriveranno i mezzi per le opere di scavo e partiranno materialmente i lavori – spiega l’assessore Scaramuzzi -. L’intervento è stato immaginato nel segno della sostenibilità, grazie alla presenza di alberature e di soluzioni progettuali che riducano al minimo l’impatto ambientale dell’opera. Costruire una nuova area parcheggio, molto attesa dai residenti, servirà anche a sottrarre alle sterpaglie e ai rifiuti un suolo, nato come relitto di lottizzazione, che oggi è pronto a diventare spazio destinato alla sosta a disposizione di chi frequenta il quartiere. I lavori per il parcheggio partono contestualmente al rifacimento dell’asfalto sulle strade del comparto 2 di Sant’Anna che ne sono ancora sprovviste, a cura del consorzio dello stesso comparto: si tratta, dunque, di due interventi che cambieranno la fisionomia della zona, rendendola più ordinata e vivibile. Ci tengo a condividere un’ultima riflessione: da mesi, ormai, ovunque sia possibile intervenire per aumentare la disponibilità di posti auto, l’amministrazione cerca di rispondere alle esigenze dei residenti con la massima disponibilità. È il caso, oltre che di Sant’Anna, di Santo Spirito, e nei prossimi giorni comunicheremo ulteriori novità relative ad altri quartieri. Ci rendiamo conto che le difficoltà maggiori si concentrano nelle zone centrali della città dove mancano suoli dismessi o sottoutilizzati disponibili per nuove progettualità. In ogni caso continueremo a lavorare con impegno e convinzione”.

IL PROGETTO

L’intervento è finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale – Linea di intervento 2 (azioni di recupero, riqualificazione, ampliamento o nuova realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell’ambito di insediamenti di edilizia residenziale pubblica a cura dei Comuni). Il principio di funzionamento prevede l’accesso all’area di parcheggio da via Fratelli Prayer, con percorrenza antioraria delle autovetture, evitando intersezioni dei flussi interni e di entrata o uscita. All’interno del parcheggio saranno disponibili 45 posti auto totali, di cui 2 destinati a persone con disabilità, e saranno predisposte 2 postazioni per la ricarica di auto elettriche. Sono, inoltre, previsti 9 stalli per cicli, motocicli e per dispositivi di micromobilità.

Gli stalli saranno realizzati con una pavimentazione in mattoni autobloccanti, posati su idoneo letto di sabbia fine, per favorire la permeabilità dell’area: la superficie sarà totalmente drenante e saranno utilizzati tutti materiali ecocompatibili. Il parcheggio sarà dotato di pubblica illuminazione, videosorveglianza e impianto di irrigazione temporizzato a goccia. Saranno piantati 25 alberi e numerose essenze saranno presenti ai bordi degli stalli e distribuite in tutto il parcheggio.