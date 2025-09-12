Danny Sivo nuovo direttore sanitario del Policlinico di Bari

Comincia nelle sale operative del pronto soccorso il suo mandato alla guida della direzione sanitaria del Policlinico di Bari, il dottor Danny Sivo. Si è insediato oggi, nel 2022 ha già ricoperto il ruolo di direttore sanitario della Asl Bari, lascia la direzione dell’Unità operativa a valenza dipartimentale “Sicurezza e Sorveglianza sanitaria” della Asl Bt, dove era anche responsabile del rischio clinico. Specializzato in Medicina del Lavoro e dottore di ricerca in Medicina del Lavoro, Igiene, Ambientale ed Ergonomia, ha fatto parte della cabina di regia per l’emergenza Covid della Regione Puglia ed è medico responsabile del SIRGISL, il Sistema Integrato Regionale di Gestione della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

“Il Pronto Soccorso è la porta d’ingresso dell’ospedale: è qui che il bisogno di salute dei cittadini incontra la sanità pubblica, ed è qui che si parte per misurare la nostra capacità di essere vicini ai pazienti, garantire accoglienza immediata e risposte concrete alle loro esigenze. È per me un onore essere al Policlinico di Bari, e porterò sempre questa attenzione e questa prossimità nel mio lavoro alla direzione sanitaria. Siamo chiamati nel più grande hub sanitario della Puglia a coniugare eccellenza clinica, ricerca e cura dei pazienti”, così il nuovo direttore sanitario al termine del sopralluogo.

Il direttore generale Antonio Sanguedolce, ha voluto “ringraziare la dottoressa Rosa Porfido per il prezioso lavoro svolto come direttrice sanitaria negli ultimi anni, che ha consentito al Policlinico di Bari di raggiungere risultati rilevanti, tra cui in ultimo l’apertura del nuovo padiglione Asclepios 3 e l’avvio del Presidio regionale trauma center e trapianti”.

“Al dottor Sivo auguro buon lavoro. Sono convinto che con la sua esperienza potrà dare un contributo decisivo per rafforzare innovazione e ricerca, garantendo al tempo stesso cure sicure e di qualità ai pazienti”, ha dichiarato Sanguedolce.