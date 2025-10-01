MERCOLEDì, 01 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,109 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,109 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari e lo sport, aprirà a breve il nuovo playground di via Peucetia

«Finalmente uno spazio sicuro per i ragazzi del Viale Japigia»

Pubblicato da: redazione | Mer, 1 Ottobre 2025 - 09:47
foto Boccasile
  • 59 sec
villaggiodelgusto.com

Dopo anni di attesa, i giovani del Primo Municipio di Bari avranno presto un nuovo spazio tutto per loro. Il playground di via Peucetia, recentemente completato, aprirà a breve e sarà dedicato principalmente al calcetto. I ragazzi del quartiere, in particolare quelli del Viale Japigia, potranno così divertirsi in sicurezza, evitando di occupare aree pubbliche non adatte al gioco, come il giardino di San Francesco, frequentato soprattutto dagli anziani nelle ore pomeridiane.

L’inaugurazione ufficiale non ha ancora una data precisa, ma i lavori sono già terminati e l’entusiasmo tra le famiglie e i più piccoli è palpabile. L’iniziativa rappresenta un passo importante per migliorare la vivibilità del quartiere e creare occasioni di aggregazione sicure e accessibili a tutti.

Dietro questo progetto c’è stato un lavoro costante e condiviso tra istituzioni e rappresentanti locali. I ringraziamenti del consigliere Cosimo Boccasile, promotore dell’iniziativa, vanno ai colleghi Giuseppe Corcelli, Fabrizio Valentini, Vito Cassano, Vittorio Senior Piancaldini, Claudio Iusco e Francesco Ventrella, che hanno sostenuto l’idea sin dai primi passi. Fondamentale è stato anche il supporto dell’assessore comunale Domenico Scaramuzzi e di Annamaria Ferretti, che hanno sposato fin da subito la richiesta dei cittadini.

Il nuovo playground di via Peucetia non sarà solo un luogo di gioco, ma anche un simbolo di collaborazione tra amministrazione, consiglieri e comunità locale, capace di rispondere alle esigenze dei più giovani e allo stesso tempo di valorizzare gli spazi pubblici del quartiere.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Anche un centralino per smistare i...

Il Tribunale di Trani, all’estio degli interrogatori preventivi tenutisi nei giorni...
- 1 Ottobre 2025
Cronaca

Maltempo, strade allagate a Bari. Alcuni...

Strade allagate e pedoni in difficoltà. Così si presenta corso Vittorio...
- 1 Ottobre 2025
Cronaca

“Vattene nel tuo paese di m…”:...

Scritte razziste ed una svastica sono comparse sul muro adiacente l'entrata...
- 1 Ottobre 2025
Attualità

La biodiversità arriva nelle città italiane,...

Dal 3 ottobre prende il via Urban Nature 2025, il festival...
- 1 Ottobre 2025