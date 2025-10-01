Bari e lo sport, aprirà a breve il nuovo playground di via Peucetia

Dopo anni di attesa, i giovani del Primo Municipio di Bari avranno presto un nuovo spazio tutto per loro. Il playground di via Peucetia, recentemente completato, aprirà a breve e sarà dedicato principalmente al calcetto. I ragazzi del quartiere, in particolare quelli del Viale Japigia, potranno così divertirsi in sicurezza, evitando di occupare aree pubbliche non adatte al gioco, come il giardino di San Francesco, frequentato soprattutto dagli anziani nelle ore pomeridiane.

L’inaugurazione ufficiale non ha ancora una data precisa, ma i lavori sono già terminati e l’entusiasmo tra le famiglie e i più piccoli è palpabile. L’iniziativa rappresenta un passo importante per migliorare la vivibilità del quartiere e creare occasioni di aggregazione sicure e accessibili a tutti.

Dietro questo progetto c’è stato un lavoro costante e condiviso tra istituzioni e rappresentanti locali. I ringraziamenti del consigliere Cosimo Boccasile, promotore dell’iniziativa, vanno ai colleghi Giuseppe Corcelli, Fabrizio Valentini, Vito Cassano, Vittorio Senior Piancaldini, Claudio Iusco e Francesco Ventrella, che hanno sostenuto l’idea sin dai primi passi. Fondamentale è stato anche il supporto dell’assessore comunale Domenico Scaramuzzi e di Annamaria Ferretti, che hanno sposato fin da subito la richiesta dei cittadini.

Il nuovo playground di via Peucetia non sarà solo un luogo di gioco, ma anche un simbolo di collaborazione tra amministrazione, consiglieri e comunità locale, capace di rispondere alle esigenze dei più giovani e allo stesso tempo di valorizzare gli spazi pubblici del quartiere.