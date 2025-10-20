Profanato cimitero nel Foggiano: tombe imbrattate con olio esausto. Il sindaco: “Gesto ignobile”

Vandali al cimitero cittadino: un’offesa alla memoria e un dolore per tutta la comunità. Ignoti hanno imbrattato con olio esausto le facciate di alcune tombe, compiendo un atto vile e irrispettoso verso un luogo sacro, simbolo della memoria e dell’affetto verso i nostri cari defunti.

“Quanto accaduto nel pomeriggio di domenica 19 ottobre al cimitero comunale di Torremaggiore – commenta il sindaco Emilio Di Pumpo

– rappresenta un gesto di inaudita gravità, che ferisce profondamente la nostra città. A nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza, esprimo la più ferma condanna per questo gesto ignobile. Non si tratta soltanto di un atto di vandalismo, ma di una profanazione che colpisce la memoria collettiva e i sentimenti più profondi della nostra comunità. Le Forze dell’Ordine sono già al lavoro per ricostruire l’accaduto, anche attraverso l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza, e confidiamo che i responsabili vengano presto individuati e consegnati alla giustizia”.