Profanato cimitero nel Foggiano: tombe imbrattate con olio esausto. Il sindaco: “Gesto ignobile”

A Torremaggiore. Indagini in corso. Le parole del sindaco

Pubblicato da: redazione | Lun, 20 Ottobre 2025 - 10:33
Vandali al cimitero cittadino: un’offesa alla memoria e un dolore per tutta la comunità. Ignoti hanno imbrattato con olio esausto le facciate di alcune tombe, compiendo un atto vile e irrispettoso verso un luogo sacro, simbolo della memoria e dell’affetto verso i nostri cari defunti.

“Quanto accaduto nel pomeriggio di domenica 19 ottobre al cimitero comunale di Torremaggiore – commenta il sindaco Emilio Di Pumpo
– rappresenta un gesto di inaudita gravità, che ferisce profondamente la nostra città. A nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza, esprimo la più ferma condanna per questo gesto ignobile. Non si tratta soltanto di un atto di vandalismo, ma di una profanazione che colpisce la memoria collettiva e i sentimenti più profondi della nostra comunità. Le Forze dell’Ordine sono già al lavoro per ricostruire l’accaduto, anche attraverso l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza, e confidiamo che i responsabili vengano presto individuati e consegnati alla giustizia”.

