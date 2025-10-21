Oltre 270mila euro percepiti senza averne diritto, 17 denunce a Taranto

La Guardia di Finanza ha denunciato 17 persone accusate di aver percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza per un ammontare complessivo di oltre 270mila euro. I controlli, condotti dal Comando provinciale di Taranto nell’ambito delle attività di verifica economico-finanziaria sul territorio, sono stati sviluppati sulla base degli “indici di rischio” elaborati con il supporto del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma e dell’Inps.

Secondo quanto emerso, i beneficiari avrebbero falsamente dichiarato nelle domande di accesso al sussidio il possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Le indagini hanno portato non solo alla segnalazione all’Autorità giudiziaria, ma anche all’avvio delle procedure per il recupero delle somme erogate. La Guardia di Finanza sottolinea che, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone indagate potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva di condanna.

Foto repertorio