LUNEDì, 09 FEBBRAIO 2026
Troppi incidenti sulla strada Bitetto-Bitritto: al via raccolta firme. “Serve più sicurezza”

Alcune soluzioni proposte

Pubblicato da: redazione | Lun, 9 Febbraio 2026 - 11:03
strada bitritto-bitetto
  • 56 sec

La strada Bitetto-Bitritto, nella regione della Puglia, è tristemente nota per essere teatro di numerosi incidenti stradali. Questi incidenti, spesso mortali, colpiscono principalmente i giovani e le famiglie della nostra comunità. È un problema che deve essere affrontato immediatamente per proteggere vite umane e rendere la nostra zona un luogo più sicuro in cui vivere. I cittadini hanno pertanto organizzato una raccolta firme per migliorarne le condizioni. https://www.change.org/p/miglioriamo-la-sicurezza-della-strada-bitetto-bitritto

“Negli ultimi anni – scrivono nella raccolta firme – il numero di incidenti su questa strada è aumentato in modo allarmante. Secondo i dati disponibili, ci sono stati oltre 25 incidenti gravi solo nell’ultimo anno. Molti di questi incidenti sono stati causati da una scarsa illuminazione, una manutenzione inadeguata del manto stradale e l’assenza di misure di sicurezza adeguate, come barriere protettive e segnaletica ben visibile.

Chiediamo all’amministrazione locale e alle autorità competenti di intervenire con urgenza per migliorare le condizioni della strada Bitetto-Bitritto. Le soluzioni proposte includono l’installazione di luci stradali, la riparazione e manutenzione regolare del manto stradale, l’introduzione di barriere di sicurezza e l’aggiornamento della segnaletica stradale. Queste misure non solo ridurranno il numero di incidenti, ma salveranno vite e daranno tranquillità ai residenti.

È essenziale che ci uniamo per portare questo cambiamento tanto necessario. Sollecitiamo tutti i cittadini a sostenere questa petizione per fare pressione sulle autorità affinché attuino le misure necessarie. Firmate ora per una strada Bitetto-Bitritto più sicura”

