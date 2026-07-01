A Bari il Sud si scopre più vicino: via al Frecciarossa che arriva fino a Napoli in tre ore e mezza

Annunci

Tre ore e mezza per arrivare a Napoli da Bari, senza cambi: è il tempo di viaggio garantito dal nuovo Frecciarossa diretto Lecce – Bari – Napoli, il servizio di Trenitalia (Gruppo FS) che da oggi collega il Salento con il capoluogo campano grazie all’attivazione della Variante Cancello sulla Nuova Linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari.

Il treno è stato presentato in anteprima alla stazione di Bari Centrale dal sindaco di Bari, Vito Leccese, dal sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e dall’Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, accolti dal direttore Alta Velocità Trenitalia, Simone Gorini, e dal Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability del Gruppo FS, Giuseppe Inchingolo.

“Questo nuovo collegamento consente di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza. Una prima fase rispetto ai lavori che riduce gradualmente i tempi di percorrenza fra le due città. Trenitalia si farà trovare pronta con i suoi treni Frecciarossa grazie a un’offerta di servizi sempre più ampia e diversificata parallelamente alle prossime attivazioni infrastrutturali” ha dichiarato il direttore Alta Velocità Trenitalia, Simone Gorini.

Per il sindaco di Bari Vito Leccese, il valore del collegamento va oltre i tempi di percorrenza: “Accorciare le distanze tra Bari e Napoli non significa soltanto ridurre i tempi di viaggio, ma rafforzare un asse strategico del Mezzogiorno, mettere in connessione due grandi aree metropolitane e creare nuove opportunità di sviluppo, lavoro e investimenti. Serve ancora tempo per accorciare davvero le distanze tra Napoli e Bari, ma questo rappresenta un primo passo nella giusta direzione. È un passaggio decisivo verso un Sud più vicino, più competitivo e più coeso. E la presenza del sindaco di Napoli e Presidente ANCI Gaetano Manfredi è una conferma di questa alleanza con cui sostenere sviluppo, crescita e nuove opportunità per i territori e su cui è necessario continuare a investire con continuità e visione”.

Il fischio di partenza del nuovo Frecciarossa Napoli – Lecce è previsto oggi da Lecce alle 18.10, mentre la prima partenza da Napoli Centrale è programmata domani alle 6.45. In entrambe le direzioni, il servizio effettuerà fermata a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola, ampliando le opportunità di viaggio e offrendo una soluzione più semplice e confortevole per gli spostamenti tra Puglia e Campania. Il nuovo treno consentirà di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore, grazie anche all’attivazione della nuova tratta Napoli – Cancello. Una soluzione che riduce i tempi di viaggio e rende più diretti i collegamenti tra il Sud e il nodo di Napoli, hub strategico per la mobilità nazionale.

I lavori sulla tratta Napoli – Cancello hanno portato all’attivazione di un nuovo tratto di linea a doppio binario di oltre 15 chilometri tra Napoli e Cancello, che consente l’interscambio nella stazione di Napoli Afragola tra il traffico della linea AV Napoli – Roma, la futura rete Circumvesuviana e il traffico regionale della linea Napoli – Caserta – Cassino. Oltre alla fermata di interscambio di Napoli Afragola è stata attivata anche la nuova stazione di Acerra. Le fermate Casalnuovo e Centro commerciale verranno attivate successivamente. Inoltre, la soppressione di 12 passaggi a livello lungo la tratta storica Napoli – Cancello, che verrà dismessa, consentirà un notevole miglioramento della viabilità dell’intera area metropolitana. L’investimento complessivo è di circa 1,1 miliardi di euro.

Con il completamento del lotto Napoli – Cancello salgono così a 55 i chilometri di nuova linea AV/AC già operativi sulla Napoli – Bari. Per la sua realizzazione è stato nominato Commissario Straordinario di Governo l’Amministratore Delegato di RFI, Aldo Isi. Questo consente sin da subito l’incremento della capacità della linea, la riduzione dei tempi di percorrenza, il miglioramento della regolarità della circolazione, e una maggiore accessibilità dei territori serviti dalla nuova infrastruttura. Inoltre, sulla linea Caserta – Benevento – Foggia sono stati completati i lavori ai fini dell’attestazione del target PNRR sulla tratta Frasso Telesino – Telese – Vitulano e sono state attivate le nuove fermate di Valle di Maddaloni e Dugenta a servizio del territorio tra le province di Caserta e Benevento.