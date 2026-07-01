Andria diventa un centro d’ascolto all’aperto: presìdi per fermare le nuove dipendenze

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Oggi, dalle ore 19 alle 21.30 in Piazza Catuma ad Andria, in occasione della Giornata Mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, il Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Asl BT – diretto dal dott. Gianfranco Mansi – con istituzioni, operatori sanitari e forze dell’ordine, promuove l’evento “Piazza Libera: Insieme contro le Dipendenze”, un’iniziativa dedicata alla prevenzione, all’informazione e alla sensibilizzazione sui fenomeni delle dipendenze.

L’obiettivo è quello di riportare la comunità al centro delle politiche di prevenzione, trasformando uno spazio pubblico in un luogo di ascolto, confronto e orientamento, dove cittadini, istituzioni e professionisti possano costruire insieme una rete di sostegno capace di intercettare precocemente il disagio e promuovere stili di vita sani. La ricorrenza rappresenta un’importante occasione di riflessione su un fenomeno in continua evoluzione. Accanto alle dipendenze da sostanze, infatti, assumono un peso sempre maggiore quelle comportamentali e digitali, che interessano soprattutto le fasce più giovani della popolazione. Se da un lato permane un’elevata disponibilità di sostanze stupefacenti tradizionali e sintetiche, dall’altro cresce il fenomeno del gioco d’azzardo patologico e delle dipendenze legate all’uso compulsivo di smartphone, social network e videogiochi, con ricadute sempre più evidenti sul benessere psicologico e relazionale degli adolescenti. In questo scenario, il Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Asl Bt ribadisce l’importanza di un approccio fondato sulla prevenzione, sulla prossimità dei servizi e sulla collaborazione tra istituzioni sanitarie, forze dell’ordine, enti locali e comunità.

Durante la serata saranno allestiti, quindi, tre presìdi informativi: 1.L’Isola della Salute e della Consapevolezza, con gli specialisti dei Servizi per le Dipendenze (SerD) e del servizio dedicato al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP), a disposizione dei cittadini per informazioni, orientamento e consulenze; 2. Il Presidio della Legalità, curato dalla Questura della BAT, con la partecipazione degli operatori della Polizia di Stato che illustreranno i rischi sociali e penali connessi all’uso di sostanze e all’utilizzo scorretto della rete (saranno inoltre disponibili strumenti interattivi di sensibilizzazione, tra cui gli occhiali simulatori dello stato di ebbrezza); 3.”Il Bar della Consapevolezza”, uno stand beverage con proposte analcoliche per promuovere modelli di socializzazione sani e responsabili.

L’iniziativa proseguirà con una tavola rotonda istituzionale dal titolo “Trame di libertà” dedicata al confronto sulle strategie di prevenzione e presa in carico delle dipendenze.

L’incontro sarà introdotto dal dott. Gianfranco Mansi, Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della Asl BT. Porteranno i saluti istituzionali il dott. Alessandro Di Bello, Direttore Generale della Asl BT e l’avv. Giovanna Bruno, Sindaca di Andria.

Interverranno, oltre al dott. Gianfranco Mansi, la dott.ssa Aida Dolores Viti, Viceprefetto BAT, la dott.ssa Silvia Silvestris, Vicequestore BAT e il Commissario dott.ssa Costanza Carbone, del Comando di Polizia Locale di Andria.

A moderare il dibattito sarà la dott.ssa Micaela Abbinante, Dirigente responsabile della UOSVD Informazione, Comunicazione, Polo Universitario e Formazione.

Con “Piazza Libera” la Asl BT rinnova il proprio impegno nella promozione della salute e nella costruzione di una comunità più informata, consapevole e capace di affrontare insieme le sfide poste dalle vecchie e nuove forme di dipendenza.