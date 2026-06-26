L’agenda del fine settimana: gli appuntamenti (gratuiti) a Bari dal 26 al 28 giugno

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Cosa fare nel fine settimana? Una selezione di eventi in città a cura della nostra redazione; alcune proposte (gratuite) per farvi vivere appieno l’esperienza barese. Festival, appuntamenti per le famiglie e per gli appassionati di cinema e spettacolo.

EVENTI E MOSTRE

Dal 26 al 28 giugno Piazza del Ferrarese diventa la capitale del rosato pugliese tra degustazioni, specialità gastronomiche e musica dal vivo

Tre serate dedicate ai profumi, ai colori e ai sapori dell’estate pugliese. Dal 26 al 28 giugno 2026, Piazza del Ferrarese, nel cuore di Bari, ospiterà il Bari Wine & Food Festival – Rosé Edition, un appuntamento dedicato agli amanti del vino, della cucina e delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Per tre giorni la città vecchia si tingerà di rosa, celebrando il vino rosato pugliese, simbolo di convivialità, tradizione e innovazione. L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare una produzione che negli anni ha conquistato prestigio nazionale e internazionale grazie alla qualità, al carattere e al forte legame con il territorio.

Prosegue la rassegna “essere oceano – pratiche di partecipazione more-than-human”, il programma pensato per accompagnare, da maggio a dicembre, la realizzazione del nascente Museo del Mare di Bari – MuMaB e promosso dal Comune di Bari in collaborazione con Rossi Restauri, con la direzione artistica e culturale di Francesco Maggiore e la curatela di Maria Teresa Salvati.

Venerdì 26, e sabato 27 giugno, presso il cantiere del molo Sant’Antonio, saranno diversi i momenti di incontro, talk e laboratori di co-progettazione, cui si aggiungerà un evento particolarmente suggestivo.

Dopo il tema della luce, che il 6 e il 7 maggio ha inaugurato la rassegna ideata da Fondazione Dioguardi, Cantiere-Evento ed Everything is Connected, nel mese di giugno il focus sarà sull’aria: il mare respira, evapora, genera venti, umidità e movimento. L’aria è ciò che mette in relazione ecosistemi e specie diverse, rendendo il respiro un’esperienza condivisa tra umano e non umano. In questa prospettiva, respirare è un atto biologico, ma anche una pratica di interdipendenza e cura reciproca.

Venerdì 26 giugno ● Breath and connect, ore 19.30-20.30 meditazione collettiva e performance musicale, con Claudia Poliseno e Marco Malasomma; interviene l’assessora alle Culture Paola Romano. Un’esperienza immersiva che intreccia pratica meditativa, yoga e ricerca sonora, guidata dall’insegnante Claudia Poliseno e dall’artista sonoro Marco Malasomma. Il dialogo tra respiro e suono accompagna i partecipanti in un percorso di ascolto profondo, in cui il corpo diventa luogo di percezione e relazione. L’aria che attraversa i nostri polmoni non appartiene a nessuno: è uno spazio comune, condiviso con il mare, con le piante, con gli animali e con ogni altra presenza vivente. In questa prospettiva, respirare non è soltanto un atto biologico, ma una pratica di interdipendenza e cura reciproca.

Attraverso frequenze, vibrazioni, silenzi e movimenti consapevoli, la performance invita a riconoscersi parte di un unico respiro collettivo. Un’esperienza che amplia la percezione del sé verso una dimensione più ampia e porosa, dove i confini tra umano e non umano si fanno più sottili.

Accesso libero fino ad esaurimento posti.

Sabato 27 giugno ● Visite guidate: apertura del cantiere alla cittadinanza, ore 10-11 interviene l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi

È possibile partecipare a visite guidate contingentate al cantiere del MuMaB, uno spazio ancora in trasformazione, che prende forma sotto i nostri occhi e che presto diventerà un luogo dedicato al mare, alla ricerca, alla memoria e all’immaginazione.

Un’occasione speciale per entrare in un luogo mentre sta diventando ciò che sarà: per attraversarne le strutture, immaginarne i futuri usi, osservare da vicino un processo di nascita e trasformazione di un luogo tanto caro alla città di Bari.

Le visite si svolgeranno in quattro turni, con 30 persone al massimo per turno. Accesso libero fino ad esaurimento posti.

● Talk “Architetture del respiro”, ore 11-12 con Paula Barbeito Morandeira (oceanografa), Jolanda Palmisani (prof.ssa in Chimica dell’Ambiente, Uniba), Luigi Sylos Labini (Architetto e progettista del Museo del Mare di Bari); intervengono le assessore alle Culture e alla Rigenerazione urbana e sociale, Paola Romano e Giovanna Iacovone, modera Maria Teresa Salvati

Respirare è il gesto più semplice e universale che compiamo. Eppure, in ogni respiro si intrecciano salute, ambiente, relazioni ecologiche e modi di abitare il mondo. Nell’ambito di essere oceano, Architetture del respiro mette in dialogo saperi diversi per esplorare il respiro come fenomeno biologico, ecologico e culturale. A partire dalla ricerca scientifica, il respiro viene osservato come indicatore della salute umana e come punto di contatto diretto con la qualità dell’aria che condividiamo. La biologia marina amplia lo sguardo oltre l’umano, mostrando come il respiro sia parte di una rete di interdipendenze che collega oceani, atmosfere, organismi e cicli della vita, ricordandoci che l’ossigeno che ci sostiene nasce da relazioni invisibili e planetarie.

L’architettura apre invece una riflessione sugli spazi che abitiamo: possono gli edifici respirare? Come possiamo immaginare luoghi capaci di dialogare con i venti, la luce, l’umidità, le specie che li attraversano e gli ecosistemi di cui fanno parte? Quali forme può assumere un’architettura che non separi l’umano dal resto del vivente, ma ne riconosca la profonda connessione?

Accesso libero fino ad esaurimento posti

● Cerchio interspecie – aria, ore 17-19.30 laboratorio di co-progettazione a cura di Leonardo Delmonte e Paula Barbeito Morandeira

Il cerchio interspecie è il format del percorso partecipativo della rassegna essere oceano. Il primo appuntamento è dedicato al tema ARIA. Attraverso il metodo del world café, le persone partecipanti dialogheranno in piccoli gruppi a partire da domande guida, con il coinvolgimento di agenti “non umani”: elementi del mare e dell’ambiente (es. fitoplancton, uccelli marini…) che entrano nella discussione come presenze da ascoltare e rappresentare. L’obiettivo del processo di partecipazione è quello di coinvolgere la cittadinanza sul futuro Museo del Mare di Bari (MuMaB), raccogliendo percezioni, memorie e immaginari condivisi sul molo Sant’Antonio. Il laboratorio inaugura un percorso metodologico fondato su ascolto, immaginazione e restituzione collettiva, che verrà ripreso e sviluppato, di volta in volta, nei successivi incontri tematici.

Il cerchio interspecie è aperto a un massimo di 40 persone: è possibile prenotare a questo link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-essere-oceano-1992278649070

L’intera rassegna è promossa dal Comune di Bari con Fondazione Dioguardi, Cantiere-evento e Everything is Connected, ed è resa possibile grazie a Rossi Restauri, esecutrice dei lavori di realizzazione del MuMaB.

Notte Bianca dello Sport: Calcio, Padel & Beach Volley Sabato 27 giugno 2026, a partire dalle ore 18:00. presso il Centro Sportivo Di Cagno Abbrescia, Via Onofrio Lattanzio. Un pomeriggio e una serata interamente dedicati allo sport con tornei a squadre di calcio a 5, padel e beach volley organizzati da Yes Now e WeRoad, completati da premiazioni finali. L’ingresso è aperto anche a chi vuole solo fare il tifo e socializzare. Costo: Gratuito (con iscrizione obbligatoria per partecipare ai tornei).

Per ottenere spazio (gratuito) nelle programmazioni inviare mail a redazione@borderline24.it