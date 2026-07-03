L’agenda del fine settimana: gli appuntamenti (gratuiti) a Bari e provincia dal 3 al 5 luglio

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Cosa fare nel fine settimana? Una selezione di eventi in città a cura della nostra redazione; alcune proposte (gratuite) per farvi vivere appieno l’esperienza barese. Festival, appuntamenti per le famiglie e per gli appassionati di cinema e spettacolo.

EVENTI E MOSTRE

Torna a Bitritto, con la sua nona edizione, BitLibri, il Festival diffuso dedicato alla letteratura, all’arte e alla cultura organizzato dal CIF – Centro Italiano Femminile Metropolitano di Bari con la collaborazione di Poesia in Azione, Libreria Libriamoci, Palatour di Bitritto e Le mani di Proserpina. Appuntamento nella centralissima Piazza Leone da giovedì 2 a sabato 4 luglio, a partire dalle 19, per una tre giorni ricchissima di eventi, novità e ospiti tra i quali Giobbe Covatta, Luciano Canfora, Gabriella Genisi,

Daniela Baldassarra, Fabio Mancini, Marco Buttu, Antonio Cucciniello, Silvana Kuhtz, Fabio Salvatore e molti altri. E ancora, tra i moderatori, nomi di spicco del panorama giornalistico e culturale del territorio come Elisa Barucchieri, Carla Palone, Ines Pierucci, Fulvio Colucci, Enzo Tamborra e molti altri.

Venerdì 3 e sabato 4 luglio l’evento si svolgerà interamente in piazza Leone, dove si alterneranno sul palco ben 11 presentazioni, più numerosi altri momenti di dialogo, riflessione, lectio magistralis e musica. Sul palco, per la prima serata, condotta da Antonio Stornaiolo, si alterneranno il saggista Fabio Salvatore, il sacerdote e scrittore Don Cosimo Schena, la scrittrice Gabriella Genisi, il ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, Marco Buttu e il top model internazionale, filantropo e scrittore Fabio Mancini. Sabato 4 luglio, invece, per la seconda serata condotta da Serena Manieri, in programma la presentazione dello scrittore Antonio Cucciniello, della poetessa Silvana Kuhtz, del filologo, storico e saggista Luciano Canfora, degli scrittori Cinzia Cognetti e Vito Centonze – accompagnato dalla voce narrante di Sergio Rubini – e dell’attore, scrittore e commediografo Giobbe Covatta. Ad allietare il pubblico tra i momenti letterari, saranno poi i pianisti Francesco Capozzi e Nicola Pio Nasca e la tromba e il flicorno di Giuseppe Caponio.

Sabato 4 luglio 2026 il Locus Festival fa tappa nel cuore del Rione Monti di Alberobello (BA), in Largo Martellotta, tra gli iconici trulli che quest’anno celebrano il 30° anniversario dell’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

Per l’occasione il festival propone una speciale serata open air, a ingresso gratuito, pensata per celebrare uno dei luoghi simbolo della Puglia attraverso la musica dal vivo. Protagonista della serata sarà Ditonellapiaga, tra le voci più originali e amate del nuovo pop italiano. Forte del grande successo sanremese con “Che fastidio” e del suo ultimo album “Miss Italia”, la cantautrice romana porterà sul palco del Locus tutta la sua energia travolgente, con uno spettacolo che unisce ironia, elettronica, cantautorato e ritmo in un linguaggio musicale personale e contemporaneo.

Il fine settimana del 3, 4 e 5 Luglio arriva a Cisternino l’undicesima tappa di Borgo diVino in tour edizione 2026, rassegna enogastronomica itinerante tra i Borghi più belli d’Italia

La cultura come volano per lo sviluppo del territorio, la poesia come linguaggio capace di unire le generazioni e le realtà associative. È con questa forte vocazione identitaria e civica che la città di Giovinazzo si prepara ad accogliere, sabato 4 e domenica 5 luglio, la nuova edizione della “Notte Bianca della Poesia”, organizzata dall’Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo. Molto più di una semplice rassegna letteraria, l’evento si conferma un asset strategico per il tessuto culturale e turistico pugliese per la sua capacità di trasformare il borgo antico in un palcoscenico diffuso e partecipato.

Festa delle Luci a Locorotndo 5 luglio

– Canzoniere Grecanico Salentino 21:00

– Visite guidate a lume di candela 21:00 – 21:30 – 22:00

– Fuochi Barocchi – LUMinARIA 2026 23:00

6 luglio

– Festa di Santa Lucia 19:00

– Visite guidate a lume di candela 21:00 – 21:30 – 22:00 La Festa delle Luci è insieme alla Notte delle Candele una delle due rassegne di eventi collegate al culto e alla tradizione di Santa Lucia in Puglia. L’edizione 2026 di Festa della Luci prevede un ricco calendario di eventi articolato tra musica, spettacolo, religiosità e tradizione. Il concept della Festa delle Luci 2026 è (Parentesi Olimpica). Il 2026 è infatti l’anno dei XX Giochi del Mediterraneo a Taranto e delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.

Due giorni di eventi trasformeranno il centro storico di Locorotondo nello scenario ideale per una delle rassegne più suggestive dell’estate pugliese, illuminandolo con la sola luce delle candele.

Per ottenere spazio (gratuito) nelle programmazioni inviare mail a redazione@borderline24.it