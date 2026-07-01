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Bari, cantieri Brt: il capolinea “P&R 2 Giugno” si sposta di qualche civico

Da domani

Pubblicato da: redazione | Mer, 1 Luglio 2026 - 17:20
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  • 44 sec
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Cantiere sì, ma il servizio non si ferma: cambia solo l’indirizzo. Dal 2 luglio 2026 e fino a nuove disposizioni, per tutta la durata del servizio, il capolinea ubicato su via della Resistenza, identificato come “P&R 2 GIUGNO”, viene differito.
La decisione arriva a seguito di una nota pervenuta da parte dei Tecnici referenti di cantiere, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori propedeutici alla realizzazione del progetto “BRT”. Il capolinea viene quindi differito in “Resistenza dal civico 74 al civico 78”.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli Operatori del Numero Verde 800450444.

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