Bari, monopattini parcheggiati sugli scivoli per disabili: la denuncia

Annunci

Una fila di monopattini elettrici parcheggiati “alla perfezione”, proprio davanti agli scivoli che dovrebbero garantire l’accesso al marciapiede a persone con disabilità, anziani con difficoltà di deambulazione, chi si sposta in sedia a rotelle o una semplice mamma con il passeggino. È la fotografia che ha spinto il giornalista Michele Caradonna a denunciare pubblicamente quanto accaduto.

“È l’ennesima dimostrazione di quanto, troppo spesso, manchino rispetto, educazione civica e senso di responsabilità” scrive Caradonna. “Ma la responsabilità non può ricadere soltanto su chi ha abbandonato quei monopattini in quel punto. Se in una zona così trafficata possono rimanere indisturbati davanti a due attraversamenti, significa che esiste anche una totale assenza di controlli. E questo è altrettanto grave”.

Il giornalista si sofferma anche su un altro aspetto, sempre legato alla sicurezza stradale: “Rimanendo sul tema della sicurezza stradale a Bari, faccio sommessamente notare un altro particolare: davanti ai due scivoli manca completamente la segnaletica orizzontale. Le strisce pedonali dovrebbero essere la prima cosa da realizzare dopo l’asfaltatura di una strada, perché rappresentano un elemento essenziale per la sicurezza di tutti. Evidentemente qualcuno ritiene che possano aspettare”.

Un episodio che, secondo Caradonna, racconta qualcosa di più ampio: “Provo una profonda vergogna. Non soltanto per l’inciviltà di chi parcheggia in questo modo, ma anche per una città nella quale il rispetto delle regole, l’accessibilità e la sicurezza sembrano passare sempre in secondo piano. Siamo bravissimi a passeggiare con i sindaci di altre città, a raccontare quanto Bari sia un modello e quanto tutto funzioni alla perfezione. Poi basta una fotografia come questa per riportarci alla realtà”.

E conclude: “Perché l’inclusione non si misura con gli slogan o con le passerelle. Si misura da uno scivolo libero, da un attraversamento sicuro e dalla possibilità, per ogni cittadino, di muoversi senza trovare ostacoli creati dall’inciviltà e dall’indifferenza. Oggi, purtroppo, queste immagini raccontano esattamente il contrario”.