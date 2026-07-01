Brindisi si mobilita per Iris: una raccolta fondi per curare la bimba che ha perso la vista

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Una drammatica corsa contro il tempo e contro una malattia genetica rarissima, ma anche una straordinaria dimostrazione di solidarietà collettiva che sta unendo la Puglia nel nome della speranza. Iris, una bimba di Brindisi di appena cinque mesi, ha perso la vista a causa dell’Apeced (poliendocrinopatia autoimmune tipo 1), una patologia severa che ha spento la luce nei suoi occhietti curiosi. Per consentirle di combattere questa battaglia, il papà Vitantonio Vacca ha avviato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe con un obiettivo chiaro: “Aiutarla a rivedere il mondo”.

Il racconto dei genitori, intriso di dolore ma anche di una forza d’animo fuori dal comune, ha commosso il web. «In un attimo – scrive il padre nella presentazione della campagna – la luce si è spenta. Non vede il viso di mamma e papà, ma sorride quando sente la voce del suo papà che le canta». Nonostante la gravità della situazione, Iris offre ogni giorno una lezione di coraggio: esplora l’ambiente circostante con le manine e stringe le dita dei genitori, quasi a voler infondere loro la forza necessaria ad andare avanti.Una speranza concreta, oggi, è rappresentata da un centro d’eccellenza medica oltreoceano, il “Children’s Hospital” di Filadelfia, negli Stati Uniti, dove esistono protocolli terapeutici avanzati e cure specifiche per questa rara condizione. Si tratta però di un percorso terapeutico lungo e dal forte impatto economico, fatto di voli intercontinentali, interventi, esami complessi e lunghi soggiorni che la famiglia non può sostenere in autonomia. I fondi raccolti serviranno proprio a coprire i trasferimenti aerei per la piccola e per i due genitori, l’alloggio negli USA per l’intera durata delle terapie, le visite specialistiche e gli esami non coperti dal Sistema Sanitario Nazionale, oltre al necessario supporto logistico e alle traduzioni delle cartelle mediche.

La risposta della comunità non si è fatta attendere. Grazie a una massiccia mobilitazione che ha già superato le 550 donazioni individuali, sulla piattaforma sono stati raccolti oltre 17mila euro, a fronte di un obiettivo complessivo fissato a 50mila euro. Ogni contributo, anche minimo, rappresenta un passo in più verso l’America. Per chi volesse sostenere la causa ed aiutare la piccola Iris a ritrovare il volto dei suoi genitori, è possibile contribuire direttamente tramite il link ufficiale della campagna: https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-iris-a-tornare-a-vedere.