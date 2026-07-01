Bitonto, spari nel centro storico: ferito un uomo

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Due bossoli a terra e un uomo ferito che, invece di chiamare i soccorsi, si è presentato da solo in ospedale. È quanto emerso dopo l’episodio avvenuto questa mattina nel centro storico di Bitonto.

A restare ferito, in circostanze ancora in corso di accertamento, è stato un uomo di circa 40 anni. Sul luogo indicato come teatro dell’episodio sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo e recuperato due bossoli. Gli elementi rinvenuti saranno ora analizzati per ricostruire quanto accaduto e verificare l’eventuale presenza di testimoni o immagini utili dalle telecamere della zona.