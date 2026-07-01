Acquaviva delle Fonti, il fieno brucia per ore: agricoltori in campo con i trattori per domare l’incendio

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Decine di rotoballe in fiamme, un fronte di fuoco esteso e intenso, e la corsa contro il tempo per evitare che le fiamme raggiungessero le aziende agricole vicine. È quanto accaduto ad Acquaviva delle Fonti, dove intorno alle 11:30 è scattato l’allarme per un incendio che ha coinvolto numerose balle di fieno.

Sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Bari, che si è resa immediatamente conto della vastità del rogo e del rischio che le fiamme potessero propagarsi alle aziende agricole vicine. Per questo motivo è stata inviata in supporto una seconda squadra con un’autobotte.

A rendere complicato l’intervento è stata l’estensione dell’area interessata: decine e decine le rotoballe coinvolte, con un fronte di fuoco particolarmente esteso e intenso.

Decisivo, per contenere l’avanzata delle fiamme, l’intervento dei proprietari dell’azienda agricola, che si sono affiancati ai Vigili del Fuoco. Con due trattori dotati di vomere hanno realizzato una striscia tagliafuoco, creando una fascia di separazione tra l’area in fiamme e il resto del campo. Nel frattempo i soccorritori hanno concentrato le operazioni sulla protezione delle costruzioni e dei mezzi agricoli presenti nelle vicinanze, impedendo che l’incendio si estendesse ad altre aree dell’azienda.

Sul posto restano impegnati circa dieci Vigili del Fuoco, che proseguiranno le operazioni di bonifica e di controllo per diverse ore, fino alla completa messa in sicurezza dell’area.