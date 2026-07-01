Donazione multiorgano ad Andria, il gesto di una 46enne dona speranza ad altri pazienti

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Un gesto di straordinaria generosità che ha permesso di ridare speranza ad altri pazienti. Una donna di 46 anni, residente a Bisceglie, ha donato fegato, reni e cornee dopo il decesso. Il prelievo multiorgano è stato effettuato all’ospedale “Bonomo” di Andria, dove si sono svolte le operazioni coordinate dalla rete trapianti. L’intervento è stato eseguito nelle sale operatorie dell’ospedale andriese, sotto la direzione del dottor Di Venosa e con il coordinamento del responsabile dei trapianti, Giuseppe Vitobello. Il fegato è stato prelevato dall’équipe del Policlinico di Bari, i reni dai chirurghi del Policlinico di Foggia, mentre le cornee sono state prelevate dagli oculisti dell’ospedale di Andria e successivamente trasferite alla Banca degli Occhi di Mestre.

“Il nostro pensiero va ai suoi figli e alla sua famiglia perché possano trovare, nella forza della vita che continua, una strada per affrontare e lenire l’immenso dolore della perdita”, ha dichiarato il direttore generale della Asl Bt, Alessandro Di Bello. Un ringraziamento alla famiglia è arrivato anche dal coordinatore dei trapianti Giuseppe Vitobello. “Ringrazio la famiglia che, in un momento così difficile, ha scelto di dire sì alla donazione, consentendo che altre vite potessero continuare. Un ringraziamento particolare va anche a tutta la famiglia di sanitari dell’ospedale Bonomo che, con grande professionalità, ha fatto in modo che questa settima donazione si concludesse con successo. Il nostro abbraccio va ai due figli della donna”, ha affermato.

Foto repertorio