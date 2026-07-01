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Sicurezza in estate, la Asl Bari rafforza il 118: aggiunte sei postazioni nelle località più frequentate

A partire da oggi

Pubblicato da: redazione | Mer, 1 Luglio 2026 - 08:43
estate 118
  • 38 sec
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Con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle presenze turistiche, la Asl Bari potenzia la rete dell’emergenza-urgenza. Da oggi, 1° luglio, e fino al 31 agosto saranno attive sei postazioni aggiuntive del 118 nelle aree della provincia caratterizzate dal maggiore afflusso di residenti e visitatori. Cinque postazioni saranno operative tutti i giorni, dalle 8 alle 20, a Giovinazzo, Cassano delle Murge, Polignano a Mare, al Presidio territoriale San Giacomo di Monopoli e al nuovo ospedale Monopoli-Fasano. Una sesta postazione sarà invece attiva a Cozze nei fine settimana, il sabato e la domenica, nella stessa fascia oraria.

Ogni mezzo di soccorso sarà composto da un autista-soccorritore e da un soccorritore e andrà a supportare la rete territoriale già esistente. Il potenziamento, predisposto dalla Direzione generale della Asl Bari d’intesa con la Centrale Operativa 118 e in collaborazione con Sanitaservice, punta a garantire una risposta più rapida alle richieste di soccorso durante il periodo estivo, segnato dall’aumento delle temperature e dal consistente incremento delle presenze lungo la costa e nelle principali località turistiche. Le nuove postazioni si integrano con il modello organizzativo della U.O.C. SET 118 e affiancheranno il servizio ordinario, con l’obiettivo di assicurare interventi più tempestivi nelle zone a maggiore affluenza della provincia.

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