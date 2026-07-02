Bari, il Brt “si allarga”: la linea blu arriverà fino a San Girolamo. Previsti due autobus in più

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Il Brt si “allarga”. Nella variazione di bilancio recentemente approvata dalla giunta comunale è previsto anche l’acquisto di due nuovi autobus elettrici destinati alla futura linea Blu-bis del Bus Rapid Transit (BRT). Il provvedimento prevede anche la realizzazione di una nuova infrastruttura di ricarica per i mezzi. L’acquisto sarà effettuato esercitando l’opzione prevista dal contratto già in essere per la fornitura degli autobus del BRT, consentendo così di acquisire i nuovi mezzi alle stesse condizioni economiche della gara già aggiudicata, con un risparmio di spesa e tempi più rapidi per la consegna.

I due autobus, completamente elettrici e lunghi 18 metri, saranno impiegati sulla linea Blu-bis, finanziata dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027. Il nuovo collegamento rappresenterà l’estensione del sistema BRT verso il quadrante nord-ovest della città.

“Abbiamo scelto di esercitare l’opzione prevista dal contratto già sottoscritto per la fornitura dei bus del BRT perché questa soluzione ci consente di mantenere un’unica flotta, con mezzi perfettamente omogenei per caratteristiche tecniche, manutenzione, gestione e standard qualitativi. È una scelta che guarda all’efficienza del servizio e alla sostenibilità economica nel lungo periodo”, spiega l’assessore comunale alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi.

“Allo stesso tempo, investiamo su un’infrastruttura strategica per la mobilità cittadina e portiamo il BRT a San Girolamo: la linea Blu-bis collegherà infatti il sistema BRT con il futuro hub intermodale di Lamasinata, dove sorgeranno il park & train, le connessioni ferroviarie e il terminal per il trasporto extraurbano. È qui che immaginiamo uno dei principali punti di accesso alla città per chi arriverà dall’area metropolitana, favorendo l’integrazione tra ferro e gomma e incentivando una mobilità sempre più sostenibile”, aggiunge l’assessore.

La nuova linea collegherà il capolinea “Maratona”, dove convergono le linee Blu e Verde del BRT, con il futuro capolinea di Lamasinata, nel quartiere Fesca-San Girolamo. Il tracciato si svilupperà per circa 4,4 chilometri, in gran parte su corsie riservate, e metterà in collegamento il sistema di trasporto rapido con il nuovo hub intermodale destinato a ospitare un parcheggio di interscambio, due stazioni ferroviarie e un terminal per gli autobus extraurbani.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di due capolinea, l’adeguamento di quattro intersezioni semaforizzate, cinque varchi di controllo degli accessi, una nuova infrastruttura di ricarica e l’impiego dei due nuovi autobus elettrici. Il percorso si svilupperà lungo via Napoli fino a Lamasinata, senza fermate intermedie, con l’obiettivo di garantire un collegamento rapido per i pendolari e favorire l’integrazione tra il trasporto pubblico su gomma e quello ferroviario.

Foto repertorio