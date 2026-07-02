Tornano i mercati serali a Bari: “Opportunità per commercianti e cittadini”

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Tornano i mercati serali a Bari. La stagione prenderà il via lunedì 6 luglio con la prima apertura del mercato di via Vittorio Veneto e proseguirà per tutto il mese di luglio e nelle prime settimane di agosto grazie alla collaborazione tra l’assessorato allo Sviluppo locale e le associazioni sindacali e datoriali dei mercati.

Il calendario delle aperture prevede lunedì 6 luglio e lunedì 3 agosto il mercato di via Vittorio Veneto (turno B); martedì 7 luglio e martedì 4 agosto saranno aperti i mercati di via Vaccarella, Carbonara (via Del Turco) e Palese-San Girolamo; mercoledì 8 luglio e mercoledì 5 agosto sarà la volta dei mercati della nuova area di Santo Spirito, via Caduti Partigiani a Japigia e Torre a Mare; giovedì 9 luglio e giovedì 6 agosto toccherà al mercato di piazzale Lorusso, nel quartiere San Pasquale; venerdì 10 luglio e venerdì 7 agosto sarà aperto il mercato di via De Ribera, al San Paolo. È inoltre previsto un secondo appuntamento per il mercato di via Vittorio Veneto (turno A) nelle giornate di lunedì 13 luglio e lunedì 10 agosto. Tutti i mercati saranno operativi dalle 16 alle 21. Resta inoltre confermata, nelle mattine di sabato 11 luglio e sabato 8 agosto, l’apertura del mercato di via Madre Teresa di Calcutta, nel quartiere Poggiofranco.

“Anche per l’estate 2026 confermiamo le aperture serali dei mercati, dopo il confronto avuto con le associazioni rappresentative dei mercatali, che abbiamo voluto consultare prima di dare seguito all’organizzazione prevista dal Documento strategico del commercio – dichiara l’assessore allo Sviluppo Locale Pietro Petruzzelli – . Durante la prossima settimana, dal lunedì al venerdì, in tutta la città i cittadini troveranno mercati nelle ore pomeridiane, mentre il sabato mattina è confermata l’apertura del mercato Poggiofranco. Per quanto riguarda, invece, il mercato che si tiene nell’area del park&ride di corso Vittorio Veneto, sarà riproposto per due lunedì successivi, poiché gli operatori sono distribuiti su due turni. Siamo convinti che l’apertura in orario non lavorativo offra ai cittadini un servizio importante, con straordinarie occasioni di acquisto, oltre a rappresentare ulteriori opportunità per gli operatori economici. Quest’anno, inoltre, le aperture straordinarie sono previste nelle prime settimane ‘piene’ di luglio e agosto, e coincidono con l’avvio dei saldi estivi: l’auspicio è, dunque, che i cittadini possano destinare ai mercati una parte del budget riservato agli acquisti a saldi, potendo contare sulla presenza di bancarelle con tutte le tipologie di prodotti, dall’abbigliamento alla casa, all’igiene personale, a prezzi contenuti”.