Bari, torna il Girls Bike Bootcamp: cinque giorni dedicati alle giovani cicliste

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Dal 6 al 10 luglio Bari ospiterà la seconda edizione del Girls Bike Bootcamp, il percorso estivo gratuito dedicato esclusivamente a bambine e ragazze tra i 7 e i 12 anni per promuovere autonomia, sicurezza e mobilità sostenibile attraverso l’uso della bicicletta. L’iniziativa, ideata da Terreno Cycling Therapy ETS e patrocinata dal Comune di Bari, rientra nel progetto internazionale Cycle For Better Health, che vede il capoluogo pugliese tra le città pilota insieme a Bogotá e Bratislava. Il programma ha già coinvolto circa 400 tra ragazze e ragazzi nel biennio 2025-2026 ed è stato riconosciuto da ASviS come buona pratica territoriale.

Il Bootcamp nasce per contrastare un fenomeno evidenziato anche dai dati: le bambine tendono ad abbandonare l’uso della bicicletta prima e con maggiore frequenza rispetto ai coetanei maschi. Secondo gli organizzatori, il divario si riflette anche nella pratica sportiva e, con il passare degli anni, limita l’utilizzo della bici come strumento di autonomia e di esplorazione della città.

Le attività si svolgeranno ogni mattina, dalle 9 alle 13, presso il Bike Park “Nessuno Escluso” della Scuola di Ciclismo Franco Ballerini, in via Vincenzo Ricchioni. Il programma prevede esercitazioni pratiche di ciclismo, percorsi di abilità, laboratori di ciclo-meccanica, momenti di confronto e attività dedicate alla mobilità urbana sostenibile. Al termine del percorso, le partecipanti realizzeranno il primo “Manifesto della giovane ciclista urbana”, con proposte e idee sulla città del futuro.

“La bicicletta è uno strumento fondamentale di autonomia, salute e cittadinanza attiva. Trasmettere fin da oggi le abitudini di mobilità sostenibile alle giovani generazioni significa concretamente costruire le abitudini di mobilità di domani – dichiara l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi -. Il Girls Bike Bootcamp si pone l’obiettivo di affrontare concretamente un divario culturale ancora troppo radicato, quello che vede le bambine abbandonare la bicicletta prima e più spesso dei coetanei maschi, e lo fa attraverso un percorso educativo che rafforza competenze, sicurezza e consapevolezza dello spazio urbano. Come amministrazione siamo orgogliosi di sostenere per il secondo anno consecutivo questa iniziativa”.

“Partiamo da ragazze e ragazzi rafforzando competenze ciclabili, ma soprattutto ascoltando i loro bisogni come cittadine di oggi e di domani. Attraverso il lavoro svolto con le più piccole, ci avviciniamo alle loro famiglie avviando un dialogo sulle barriere percepite e cerchiamo di stimolare la loro partecipazione alle nostre attività, così da poter utilizzare maggiormente la bici in città”, aggiunge Antonella Santoro, presidente e fondatrice di Terreno Cycling Therapy ETS e Bicycle Mayor di Bari.