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Rifiuti speciali abbandonati nella zona industriale di Bari: “Degrado e cumuli di spazzatura in via De Blasio”

L'associazione Anuu Migratoristi denuncia una nuova discarica abusiva a cielo aperto

Pubblicato da: redazione | Gio, 2 Luglio 2026 - 12:03
discarica
  • 22 sec
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Una “triste cartolina” che fotografa, ancora una volta, il fenomeno dell’inciviltà e dell’abbandono incontrollato di scarti industriali sul territorio comunale. La denuncia arriva direttamente dai canali social della sezione dell’Area Metropolitana di Bari dell’Anuu Migratoristi, che ha segnalato una situazione di grave degrado all’interno della Zona Industriale del capoluogo pugliese.

L’epicentro del problema è la centralissima e trafficatissima via De Blasio. Secondo quanto documentato dall’associazione ambientalista-venatoria tramite lo scatto di una fotografia esplicativa, ignoti avrebbero trasformato i margini della carreggiata in una vera e propria area di stoccaggio abusiva. Tra i rifiuti lasciati per strada figurano in prevalenza cumuli di materiali che, per tipologia e caratteristiche, sembrerebbero rientrare nella classificazione di rifiuti speciali. La presenza di questi depositi illegali a cielo aperto non rappresenta soltanto uno sfregio al decoro urbano di un’area industriale fondamentale per l’economia barese. Il timore principale, infatti, è legato ai potenziali rischi per la salute pubblica e per l’ambiente circostante, qualora i materiali speciali dispersi dovessero contenere sostanze tossiche o altamente inquinanti.

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