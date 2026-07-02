Policlinico di Bari: il dottor Michele Simone è il nuovo direttore della chirurgia ospedaliera

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Un percorso professionale costruito tra attività clinica, ricerca scientifica, innovazione tecnologica e gestione di strutture complesse. Il dott. Michele Simone è il nuovo direttore della Chirurgia Ospedaliera del Policlinico di Bari. “Accogliamo un professionista di assoluto valore, che unisce una grande esperienza chirurgica a competenze organizzative di primo piano – dichiara il direttore generale Antonio Sanguedolce –. La sua nomina rappresenta un investimento importante per il rafforzamento della nostra area chirurgica, in una fase in cui siamo impegnati a sviluppare modelli assistenziali sempre più integrati, multidisciplinari e orientati all’innovazione.”

Dal 1 maggio alla guida della Chirurgia ospedaliera dell’ospedale universitario barese, il dott. Simone nel corso della sua carriera ha ricoperto gli incarichi di direttore di Unità Operativa Complessa presso l’Istituto Tumori IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari e presso l’Ospedale Di Venere, distinguendosi per la gestione di équipe multidisciplinari, l’organizzazione di percorsi diagnostico-terapeutici integrati e lo sviluppo di programmi di formazione rivolti a medici in formazione specialistica e personale sanitario.

Ha inoltre svolto il ruolo di capo Dipartimento sia presso l’IRCCS barese sia nell’Area Chirurgica della ASL Bari, coordinando numerose unità operative distribuite sul territorio provinciale e della Città Metropolitana. Un’esperienza manageriale che gli ha consentito di maturare competenze nella governance clinica, nella gestione delle risorse e dei budget, nella programmazione dell’attività assistenziale e nello sviluppo di modelli organizzativi orientati all’integrazione multidisciplinare e all’ottimizzazione dei percorsi di cura.

L’esperienza internazionale costituisce un ulteriore elemento distintivo poiché ha svolto attività clinica e didattica presso centri universitari di eccellenza in Francia, con un periodo significativo presso gli Hôpitaux Universitaires di Strasburgo e collaborazioni con centri di riferimento come IRCAD/EITS (istituto di ricerca contro i tumori dell’apparato digerente/istituto eruopeo di tele chirurgia) conseguendo felloship cliniche e di ricerca oncologica . Queste esperienze all’estero hanno arricchito le sue competenze in chirurgia laparoscopica, robotica e oncologica, favorendo l’introduzione di tecnologie avanzate e pratiche innovative nei contesti in cui ha operato.

La casistica operatoria, documentata e consistente, è sintetizzabile per tipologia oncologica (esofago-stomaco, pancreas, colon retto, sarcomi ) e funzionale per un totale complessivo stimato che supera i 12.000 interventi , a testimonianza di una lunga e intensa attività operatoria e di primo operatore.

Parallelamente all’attività clinica, il dott. Simone ha mantenuto un impegno scientifico costante e di alto profilo: ha partecipato come investigatore a studi multicentrici soprattutto sulla carcinosi peritoneale CRS/HIPEC , ha coordinato progetti di ricerca traslazionale e ha pubblicato ripetutamente su riviste internazionali di rilievo. La sua produzione scientifica non solo ha valorizzato e validato la casistica clinica raccolta, ma ha anche favorito il trasferimento di innovazioni tecnologiche e protocolli avanzati nella pratica quotidiana. Questo percorso di ricerca e didattica gli ha permesso di conseguire l’abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia. Per contestualizzare l’impatto delle sue pubblicazioni, si segnalano testate di riferimento nel settore chirurgico quali The New England Journal of Medicine, The Lancet, Annals of Surgery, JAMA Surgery e riviste specialistiche come BJS/BJS Open.