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Bari, a Carrassi “la raccolta rifiuti è un optional”: la denuncia dei residenti di corso Benedetto Croce

Nuova segnalazione fotografica nel quartiere Carrassi: marciapiedi invasi e cassonetti straripanti

Pubblicato da: redazione | Ven, 3 Luglio 2026 - 10:09
immondizia corso bendettio croce
  • 17 sec
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I marciapiedi svaniscono sotto una montagna di sacchetti di plastica, i cassonetti rimangono invisibili perché sommersi dall’immondizia e la rabbia dei residenti del quartiere Carrassi esplode per l’ennesima volta. Al centro della protesta c’è ancora corso Benedetto Croce a Bari, teatro di una situazione igienico-sanitaria che i cittadini definiscono ormai del tutto insostenibile.

A lanciare l’allarme è un residente della zona, che ha deciso di documentare visivamente lo stato della via. “Anche oggi corso Benedetto Croce… ormai la raccolta a Carrassi è diventata un optional”, denuncia il cittadino di fronte a una scena che si ripete identica giorno dopo giorno. La foto allegata alla segnalazione mostra chiaramente la gravità del problema: bidoni strapieni che non riescono più a contenere i rifiuti, costringendo le persone a lasciare i sacchi per strada, a ridosso delle attività commerciali e dei portoni delle abitazioni. I residenti chiedono a gran voce che il servizio di igiene urbana ritrovi la necessaria regolarità.

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