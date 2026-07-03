Topi d’appartamento, estate di paura a Bari: oltre 1.700 colpi in un anno

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L’incubo dei topi d’appartamento torna a farsi sentire con forza in Puglia, specialmente alla vigilia delle vacanze estive. Secondo gli ultimi dati ufficiali di Facile.it, la regione registra una media preoccupante: 6.348 abitazioni svaligiate in un anno, che equivalgono a più di 17 furti in casa ogni singolo giorno. A livello locale, la provincia di Bari si posiziona subito dietro Lecce per volume di reati, con ben 1.790 denunce presentate sul territorio barese, seguita da Taranto (840) e Foggia (724). Una fotografia in linea con l’andamento nazionale. In Italia vengono svaligiati più di 155mila appartamenti all’anno — praticamente uno ogni tre minuti — posizionando il Paese al sesto posto nella classifica europea per diffusione del fenomeno. Questi numeri, chiariscono da Facile.it, spiegano il forte stato d’ansia dei cittadini: un’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca EMG rivela infatti che il 64% degli italiani (circa 27 milioni di persone) vive con la paura di subire un furto durante l’assenza estiva. Nonostante il timore diffuso, la risposta dei cittadini rimane legata a soluzioni tradizionali. Meno del 20% degli intervistati dichiara di aver stipulato una copertura assicurativa ad hoc per tutelare i propri beni. La maggior parte dei pugliesi preferisce ancora affidarsi ai sistemi di videosorveglianza o, più semplicemente, alla vigilanza di vicini e parenti durante i periodi di assenza prolungata.

Le paure prima di partire

Quando si parte per le vacanze, come detto, la paura più diffusa è di subire un furto in casa durante l’assenza; timore sentito soprattutto dai più giovani, nella fascia 18-24 anni, dove la percentuale arriva al 73,1% e dai residenti nelle regioni del Centro Italia (70%). Ma non è l’unica; altra grande preoccupazione, condivisa da quasi 14 milioni di cittadini, è che durante la propria assenza l’abitazione possa subire danni da maltempo o, peggio, da calamità naturali. Un timore che impensierisce in misura maggiore i rispondenti con età compresa tra i 45 e i 54 anni (41% a fronte di una media nazionale pari al 33%) e i residenti nelle regioni del Nord Italia (44%). “La fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede benissimo”, recita una celebre massima molto diffusa in Italia che forse spiega come mai tanti cittadini abbiano paura che durante l’assenza estiva possano verificarsi guasti domestici; il 21% dei rispondenti, pari a quasi 8,9 milioni di individui, teme perdite idriche che possano danneggiare l’appartamento proprio o altrui, mentre 7,5 milioni hanno paura di fughe di gas (17,5%). Ultima, ma non meno importante, la preoccupazione di partire dimenticando luci o elettrodomestici accesi; in questo caso sono 6,6 milioni gli italiani che si fidano poco della propria memoria.

Ecco come gli italiani si tutelano dai topi di appartamento La paura dei furti in casa è la più diffusa e per questo tre italiani su quattro, prima di partire, adottano

strategie per ridurre i rischi. L’indagine ha messo in evidenza che la più comune è quella di affidarsi al “controllo di vicinato”: 18 milioni di italiani incaricano un vicino, o una persona fidata, di controllare periodicamente l’appartamento e verificare così che sia tutto a posto, una modalità diffusa in particolare

nel Nord Italia dove praticamente 1 su 2 adotta questa strategia. Poco meno di un italiano su tre, pari a circa 12 milioni di individui, ha invece deciso di affidarsi alla tecnologia e di installare un sistema di videosorveglianza, mentre l’11% dei rispondenti ha dotato l’abitazione di grate antintrusione. Circa 4,7 milioni di italiani chiedono a vicini o conoscenti fidati di svuotare regolarmente la cassetta delle lettere così da ridurre al minimo i segnali di assenza prolungata; 2,7 milioni, invece, preferiscono lasciare accese TV, radio o alcune luci di casa per dare l’idea che l’abitazione sia abitata. Poco più di 2 milioni, infine, puntano sui vigilantes privati.