Brt a Bari, al via la fase finale dei cantieri: nuovi lavori tra centro e Municipio 2

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Entrano nella fase conclusiva i lavori per la realizzazione del Bus Rapid Transit (BRT) a Bari. A partire dalla prossima settimana prenderanno il via nuovi cantieri nel centro cittadino e nel Municipio 2, con l’obiettivo di completare le corsie riservate alle linee Blu, Rossa e Verde e far avanzare gli interventi sulla linea Lilla.

I lavori interesseranno corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra via Sparano e via Quintino Sella, via Andrea da Bari, tra corso Vittorio Emanuele e via Piccinni, viale della Repubblica in direzione centro, corso Benedetto Croce, da via Gargasole a via Bottalico, e viale Papa Giovanni XXIII, tra via Orazio Flacco e via Giulio Petroni. Su corso Vittorio Emanuele proseguiranno le operazioni di rifacimento dell’asfalto destinato alle corsie del BRT. Gli interventi saranno eseguiti su una semicarreggiata per volta, garantendo comunque il transito dei veicoli in entrambi i sensi di marcia.

In via Andrea da Bari, invece, il primo isolato sarà chiuso al traffico per consentire il rifacimento dei marciapiedi in pietra calcarea e della carreggiata. L’area ospiterà anche il deposito dei materiali necessari ai lavori. Nel Municipio 2 il cantiere si estenderà lungo corso Benedetto Croce fino a via Bottalico, mentre in viale Papa Giovanni XXIII i lavori interesseranno l’intera arteria con restringimenti di carreggiata ma senza interrompere la circolazione. Gli interventi raggiungeranno anche viale della Repubblica, dove sarà garantito il transito su una corsia.

“I cantieri che partiranno dalla prossima settimana saranno strategici per completare i lavori stradali lungo i percorsi delle linee Rossa e Blu, e contestualmente siamo allo sprint finale anche sulla linea Verde – spiega l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi -. Resteranno, a seguire, da completare alcune intersezioni stradali, in tratti di ricongiunzione tra le vie principali, come per esempio nell’area antistante il teatro Margherita. Ci tengo a ricordare che abbiamo scelto di programmare questi lavori nel periodo estivo, quando le scuole sono chiuse e i flussi di traffico diminuiscono fisiologicamente in concomitanza con le ferie. Concentrando nelle ore serali alcune lavorazioni, dunque, l’obiettivo è limitare il più possibile i disagi per cittadini e automobilisti, e giungere alla ripresa delle attività, dopo l’estate, con la quasi totalità dei lavori stradali terminata.

“Siamo consapevoli che i nuovi cantieri richiederanno un ultimo sforzo per tutti, ma stiamo costruendo, chilometro dopo chilometro, la vera rivoluzione del trasporto pubblico urbano, verso un nuovo sistema rapido, integrato, efficiente ed ultratecnologico”, conclude l’assessore. Per consentire l’esecuzione degli interventi, dal 6 al 31 luglio saranno in vigore modifiche temporanee alla viabilità. Su corso Vittorio Emanuele, viale della Repubblica e viale Papa Giovanni XXIII saranno istituiti restringimenti di carreggiata e divieti di fermata. In via Andrea da Bari scatteranno il divieto di transito e di sosta nel tratto interessato dai lavori, mentre su corso Benedetto Croce sarà vietato il transito, fatta eccezione per i residenti, con senso unico alternato riservato ai frontisti. In prossimità dei cantieri sarà inoltre imposto il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.