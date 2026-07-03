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Bari, lutto nel mondo accademico: addio al prof Aldo Loiodice

Il cordoglio del sindaco Vito Leccese: "Lascia un vuoto nella comunità"

Pubblicato da: redazione | Ven, 3 Luglio 2026 - 15:05
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Lutto nel mondo accademico a Bari, addio al professor Aldo Loiodice, giurista, docente universitario, costituzionalista e amministrativista, punto di riferimento per intere generazioni di studiosi e professionisti del diritto. Tanti i messaggi di cordoglio, tra questi quelli del sindaco Vito Leccese.

“La scomparsa del professor Aldo Loiodice – scrive – maestro del diritto costituzionale e insigne amministrativista, non solo mi addolora personalmente ma lascia un vuoto nella comunità cittadina. Oggi Bari perde uno dei suoi figli più illustri, un giurista che ha portato il nome della nostra accademia nei contesti più autorevoli della giurisprudenza e della dottrina italiana, distinguendosi per ingegno, rigore, dedizione e straordinaria levatura professionale. Da barese, Aldo Loiodice ha incarnato le qualità di tenacia, serietà e passione che rappresentano il meglio della nostra comunità. Accanto all’attività di giurista e avvocato, il professor Loiodice è stato un punto di riferimento imprescindibile per generazioni di studenti e di professionisti del diritto. Ha formato con rigore e generosità sia numerosi allievi nel campo del diritto costituzionale e del diritto pubblico, insegnando loro la passione per la ricerca scientifica e per la didattica, sia decine di avvocati amministrativisti, trasmettendo non soltanto il sapere tecnico ma anche Il senso più profondo della professione forense, intesa come servizio alla giustizia e alla collettività. A nome della città di Bari e dell’amministrazione comunale esprimo i sentimenti di affettuoso cordoglio alla moglie Francesca, ai figli Isabella, Maria Alessandra e Marco Sabino, ai familiari tutti e ai suoi tanti allievi. Il suo esempio resterà un patrimonio prezioso per Bari, per il suo Ateneo e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo, di lavorare al suo fianco e di chiamarlo maestro”, conclude.

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