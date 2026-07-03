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Bari, lavori alla rete idrica: martedì 7 luglio rubinetti a secco in diverse vie di Modugno

Stop all'erogazione per sei ore

Pubblicato da: redazione | Gio, 2 Luglio 2026 - 11:36
rubinetto
  • 43 sec
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Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio idrico nell’ambito del Progetto Risanamento Reti 4 – “Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese”. I lavori riguardano la manutenzione straordinaria di nodi idrici al servizio dell’abitato di Modugno (BA).

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 07 luglio 2026 alle utenze dell’abitato di Modugno (BA) ricomprese nelle seguenti vie: Via G.M. Pascale; Via Candido Sassi; Via Giambattista Stella (da via Marconi a via Ippolito Nievo); Via Papa Giovanni XXII (da via Marconi a via Ippolito Nievo); Via Marostica; Via Palestro da via Marconi a via Ippolito Nievo; Via Solferino; Via E. Toti; Via G. Mazzini; Via Val Bella; Via Premuda.

La sospensione avrà la durata di 6 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 15:00.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

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