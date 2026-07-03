Bari, tre giorni a tutta lettura sulla Muraglia: a luglio sesta edizione di Lungomare di Libri

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Storie, culture, geografie e conoscenze si dispiegano e si intrecciano come trame, in un mondo sempre più complesso e in rapido mutamento. Sarà proprio “Le trame del mondo”, il filo conduttore della sesta edizione di Lungomare di Libri a Bari, la manifestazione letteraria che trasforma il capoluogo pugliese in una grande libreria a cielo aperto affacciata sul mare, grazie al lavoro dei librai, e in una fiera dell’editoria indipendente pugliese, grazie agli editori del territorio.

Lungomare di libri, organizzata in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, si svolgerà da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026. Al centro della manifestazione l’idea del libro come strumento essenziale per orientarsi nella realtà, mappa indispensabile per decifrare il presente, attraverso l’intreccio di racconti, riflessioni, analisi, prospettive. Librai ed editori, indispensabili tessitori di storie, contribuiscono a rendere il festival un luogo di scoperta e condivisione, uno spazio vivo di incontro e confronto e, soprattutto, un presidio di resistenza culturale, dove il libro diventa un bene comune.

Il visual dell’edizione 2026 interpreta il tema attraverso l’immagine di un faro che illumina il mondo e che rappresenta una bussola per orientarsi nel mare della complessità odierna, delle informazioni, dell’attualità e della storia. Il faro si fa anche metafora del viaggio, dell’incontro tra culture e dell’intreccio di narrazioni che attraversano il mondo. Un’immagine che richiama direttamente il tema dell’edizione e la vocazione di Lungomare di Libri come spazio di scoperta, dialogo e connessione.

Lungomare di libri si snoderà, come da tradizione, lungo la muraglia sul mare (via Venezia) e nei luoghi simbolo della città, dove troveranno spazio librerie, case editrici e le aree dedicate agli appuntamenti: da Piazza del Ferrarese al Fortino Sant’Antonio, fino a Largo Vito Maurogiovanni, dall’ex Mercato del Pesce allo Spazio Murat, con la novità del Teatro Margherita.

Diverse saranno le tipologie di incontri che animeranno la manifestazione. Dialoghi, presentazioni editoriali di romanzi e saggi, reading, momenti di approfondimento, attività per bambine e bambini e consigli di lettura si alterneranno nell’arco di tre giorni, dal pomeriggio alla sera inoltrata, per proposte che traggono ispirazione non solo dal tema “Le trame del mondo”, ma anche dalle più recenti novità editoriali di saggistica e narrativa.

Novità 2026 è il progetto podcast “Marea. Storie di librerie a Bari”, realizzato in collaborazione con Ticket to Read di Margherita Schirmacher. La prima stagione sarà composta da 26 episodi della durata di circa 15 minuti ciascuno. Un viaggio tra le librerie di Lungomare di libri, alla scoperta delle particolarità che le contraddistinguono, tra storie, aneddoti e consigli di lettura. Le puntate saranno disponibili gratuitamente su Spotify e su tutte le piattaforme di streaming a partire dal mese di luglio.

Dopo il successo del 2025, Il Post tornerà a Lungomare, con un incontro dedicato alla politica e alla società, quest’anno con Valerio Valentini, autore della newsletter Montecit e Nicola Ghittoni, conduttore di Morning .

La sesta edizione di Lungomare di libri è promossa e organizzata dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture, dal Salone Internazionale del Libro di Torino e dall’Associazione I Presìdi del libro, con il sostegno della Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, in collaborazione con le librerie di Bari e provincia e A.L.B.A-Associazione Librerie Baresi e con le case editrici indipendenti pugliesi e APE-Associazione Pugliese Editori.

Lungomare di libri è un progetto di promozione del libro e della lettura, ispirato alla fortunata formula di Portici di Carta a Torino, che passa attraverso la promozione turistica dei centri storici cittadini e il coinvolgimento delle fertili realtà territoriali della filiera editoriale, come le librerie indipendenti, le biblioteche e gli editori locali.

Le 29 librerie baresi che hanno aderito sono: Libreria Liberrima (Bari), Spine Bookstore (Bari), Libreria Il Ghigno – Un mare di storie (Molfetta), La Campus Libreria di Quartiere (Bari), Libreria Millelibri – Poesia e altri mondi (Bari), Libreria Un panda sulla luna (Terlizzi), Libreria Laterza (Bari), Libreria Piccinni 100 (Bari), Libreria Culture Club Cafè (Mola di Bari), Libreria “Libreria 101” (Bari), Libreria Prinz Zaum (Bari), Libreria I Billini (Grumo Appula), Matite Curiose Giocolibreria (Acquaviva delle Fonti), Libreria Quintiliano Mondi Possibili (Bari), Libreria Monbook – Mondadori Point (Bari), Libreria Svoltastorie (Bari), Odusia libreria per bambini (Rutigliano), Minopolis (Monopoli), Libreria Ikigai – Libri, giochi, cose (Conversano), Anticousato (Bari), Libreria Barcadoro (Rutigliano), Libreria Feltrinelli (Bari), Libreria Roma (Bari), Pagina 3 (Molfetta), Ludolibreria Erica e le storte storie (Bari), Matilda sull’albero (Bari), Giunti al Punto Bari Japigia (Bari), Bloombook (Conversano), Mondadori Bookstore (Bari).

I 30 editori pugliesi presenti sono: Gruppo Maestrale, Terrarossa Edizioni, Besa Muci Editore, Edizioni Milella, Les Flaneurs SAS, Secof Edizioni, ERF Societa’ Cooperativa, Edizioni dal Sud, Gelsorosso SRL, Edizioni di Pagina, Edizioni Dedalo, Gagliano Edizioni, Terra Somnia Editore SRL, Pubme SRL, Schena Editore, WIP Edizioni SRL, Mario Adda Editore, Cacucci Editore SAS, Citta’ Futura SRL, CSA Editrice SRL, Liberaria Editrice SRL, Edipuglia SRL, Nuova Florestano Edizioni, Giazira Scritture, Sfera Edizioni, EMI, Edizioni Giuseppe Laterza, Progedit. Service4Media.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti.

Il programma sarà disponibile dopo le prime giornate di luglio.