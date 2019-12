In corso la manifestazione di protesta contro la Banca popolare di Bari, finita al centro della bufera per debiti di quasi un miliardo di euro, e comissariata da Bankitalia. Decine di persone sono scese in strada questa mattina e si sono date appuntamento in corso Cavour per poi spostarsi in corteo, con relative ripercussioni sul traffico cittadino. “Siamo stanchi – hanno urlato i risparmiatori – vogliamo i nostri soldi”. “Truffatori in galera. Vergogna”, si legge su uno altro striscione. Tanta la rabbia e la disperazione: ci sono decine di persone che hanno perso migliaia di euro negli ultimi anni.

