Stamattina verso le 5:40 in via Candura al San Paolo, un incidente frontale tra due auto, una Smart e una Polo VW. Al momento dell’impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, c’erano quattro feriti di cui due codici rossi e due gialli. Ad ora è rimasto solo un codice rosso critico per il conducente della Smart. Alla guida della Polo c’era un 17enne senza patente. Rilievi a cura Polizia Locale di Bari.

