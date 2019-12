Una donazione speciale per i terremotati albanesi, a circa un mese di distanza dalle forti scosse che hanno causato morte e distruzione. Lo scorso pomeriggio l’associazione barese di pubblica assistenza Serbari, tra volontari e consiglio direttivo, ha accolto il console albanese Adrian Haskaj, accompagnato dall’ufficiale di collegamento Artur Beu, per la consegna di tutti i generi alimentari e il vestiario raccolto in queste settimane a seguito dell’emergenza sanitaria e sociale.

Durante l’occasione, lo stesso Console ha voluto omaggiare un volontario di Serbari con un attestato di riconoscenza per l’umanità e la dedizione dimostrata alla popolazione albanese. “Perennemente grati per tutti quelli che si sono mostrati collaborativi e solidali per questa emergenza”, scrivono i volontari sui social network.

