Botti illegali in tutta la città. Bidoni bruciati e danni di diverse migliaia di euro. La “guerra” che aveva annunciato il sindaco Antonio Decaro alla fine si è verificata davvero e l’ordinanza è stata completamente ignorata. A San Girolamo intere batterie di fuochi sono state lanciate direttamente dalla costa, con danni al nuovo lungomare e alla piazzetta Perosi. Al San Paolo batterie in strada così come nel rione Libertà, a Carrassi, San Pasquale,Madonnella. I sequestri ci sono stati ma come aveva detto il sindaco: “ci vorrebbe l’esercito per controllare quartiere dopo quartiere”. Oggi è stata la giornata della conta dei danni. Migliaia di euro andati in fumo tra bidoni e arredi distrutti.

(Foto La Voce di San Girolamo Fesca)

