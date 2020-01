Una festa di fine d’anno come tante. Fino al crollo: un pezzo di controsoffitto ha ceduto colpendo, fortunatamente non gravemente, quattro persone intente a ballare in una sala dell’hotel Excelsior si Bari. Il video del momento del crollo è diventato virale sui social.

La paura è stata tanta. Il panico ha colpito molti dei presenti. La sala è stata fatta evacuare e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per gli accertamenti.

