Saldi al via da oggi in Valle d’Aosta, Basilicata e Sicilia. In Puglia toccherà a sabato 4 gennaio. La stagione delle svendite di fine stagione in Italia è iniziata. Oltre 4 italiani su dieci (il 41%) hanno già programmato di approfittare dei saldi per acquistare uno o più prodotti, per un budget medio previsto di 168 euro a persona, che Federconsumatori rivede sulla soglia dei 179 euro per ogni famiglia, 140 euro per Confcommercio. Gli acquisti interesseranno oltre 15 milioni di famiglie e muoveranno un giro di affari complessiva da 5,1 miliardi di euro, con una spesa media a famiglia di 324 euro. È quanto emerge dall’indagine previsionale sui saldi condotta da Swf per Confesercenti su un campione di 1.200 consumatori. “Il 2020 sarà un anno all’insegna della sostenibilità anche per la moda”, commenta Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, sottolineando come i saldi siano l’occasione per rilanciare gli acquisti “nei negozi di prossimità”, con il vantaggio di fare shopping”. Per questo, prosegue Borghi “abbiamo chiesto ed apprezzato l’introduzione della web digital tax per i colossi del web che vendono in Italia e ne auspichiamo una regolamentazione comune da parte della Ue”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.