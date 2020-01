Che sarebbe stato necessario il ballottaggio per individuare il candidato del M5S alle prossime Regionali era nell’aria visto l’alto numero di partecipanti (15, di cui quattro consiglieri regionali), ma la sorpresa è che a sfidare la consigliera regionale Antonella Laricchia sarà il suo collega Mario Conca.

E’ questo l’esito del voto che si è svolto ieri sulla piattaforma Rousseau: sono stati poco meno di 2.400 i voti espressi, il consigliere regionale Cristian Casili, favorito assieme a Laricchia, è arrivato terzo con 435 voti e (18,5% delle preferenze). Dietro di lui, il quarto consigliere regionale in corsa, Antonio Trevisi, che ha raccolto 224 voti (9,5%); quarto Raffaele Renna con 55 voti (2,3%). Complessivamente, Laricchia e Conca hanno raccolto circa il 65% dei voti, nessuno ha ovviamente raggiunto il 50% + 1 delle preferenze. In Puglia la partecipazione è stato buona considerando che ieri si votava per scegliere il candidato governatore anche in Liguria e Toscana e, complessivamente, sono state 4.456 le preferenze espresse sulla piattaforma di Casaleggio. In pratica, oltre la metà dei votanti è pugliese.

