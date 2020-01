Incidente stradale sulla tangenziale in direzione sud all’altezza dello svincolo per l’aeroporto. Lunghe code fino ai curvoni di Palese. Sul posto la polizia locale che sta invitando a seguire una viabilità alternativa con uscita San Pio/Catino e la successiva percorrenza di via Napoli in Santo Spirito e Palese.

