Si è riunita ieri nella sede regionale del Partito Democratico la direzione del Pd Puglia.

“L’ottimo risultato di partecipazione registrato nel corso delle primarie del centrosinistra del 12 gennaio costituisce un incoraggiamento a proseguire il nostro lavoro con impegno, entusiasmo e ottimismo” afferma il segretario regionale On. Marco Lacarra.

“Al contrario di quanto si potrebbe evincere da prese di posizione degli ultimi giorni da parte di soggetti esterni alla coalizione, l’assenza di certezze circa il candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione e il parterre delle liste in campo impedisce di lanciarsi in pronostici infondati sull’esito finale della tornata elettorale” prosegue Lacarra.

La Direzione si è data obiettivi per i prossimi mesi, a cominciare da un lavoro approfondito e puntuale, da portare a compimento di concerto con il candidato presidente Michele Emiliano, su un programma coraggioso per il futuro della Regione.

È inoltre in corso la fase di costruzione delle liste dei candidati del centrosinistra al Consiglio regionale. “Il Partito Democratico – continua la nota – metterà in campo una squadra forte, in linea con i suoi valori fondativi, contribuendo così in modo decisivo a confermare la Puglia come baluardo del progressismo nel Sud Italia”.

Il PD Puglia esprime infine tutta la sua solidarietà e tutto il suo sostegno a Gianluca Vurchio e all’intera amministrazione di Cellamare per le vili intimidazioni subite nelle ultime settimane: sempre al fianco di chi quotidianamente si batte per la legalità.

